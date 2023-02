Petra z Výměny manželek si přišla vydělat na dovolenou u moře, nakonec má jen z ostudy kabát

V nové Výměně manželek to bude stát zase za to! Tentokrát sice nikdo nerozhazuje peníze, nechybí mu zuby (alespoň myslíme), ani není potajmu nevěrný a nepřizná se před kamerou, půjde však o ožehavé dámské téma – dětskou stravu. Zatímco v jedné rodině nenajdete bujón ani sladkosti, v té druhé se to hemží kolou a brambůrkami. A nebude to jediný problém.

Osmiletá dcera nemá dětství, tvrdí Petra

Lucie (28) pracuje v dětském domově a je na mateřské dovolené. S partnerem Tomášem (33) žijí v Mariánských Lázních a vychovávají Lucinku (8) s Leontýnkou (1). Právě soužití dvou děvčat se stane trnem v oku náhradní manželce Petře (36), kterou zaskočí, že osmiletá dívka umí sama vykoupat svou sestřičku nebo si připravit míchaná vajíčka. Místo toho, aby ji pochválila, že je šikovná (pokud se to dnes ještě může říkat), začne jí dávat brouky do hlavy, že nemá žádné dětství. Také ji překvapí, že rodina doma nemá bujón a sladkosti. Děti podle ní nevědí, co je to pořádné jídlo. A bez bujónu polévku ze zeleniny přece dělat nebude.

Sama Petra má doma partnera Vláďu (32) a syny Honzu (14), Ríšu (8) a Tomáše (3). U nejstaršího syna vyjde najevo, že propadá, a tak bude mít Lucie munici zase na Petru. U závěrečného setkání si vjedou do vlasů natolik, že to bude jen čekání na to, kdo po kom první skočí.

Souboj hospodyněk opět na scéně

Nebyla by to ta pravá Výměna, kdyby se dámy nepohádaly, která z nich víc a lépe vaří a uklízí, přičemž si každá z nich přeje, aby právě ten její partner zjistil, že lepší hospodyňky na světě není. Do Výměny je ale přivedly zcela jiné pohnutky. Zatímco u mladší Lucie to byl pouze hec, protože měla pocit, že to zvládne lépe než dámy na televizních obrazovkách, Petra si chce vydělat na dovolenou. Ještě nikdy totiž nebyli společně u moře.

Dojde i na tradiční téma, a to je strava dětí. Lucii na Kladně překvapí, že tříletý Tomášek má nejraději kolu a brambůrky, zatímco její perfektní segedín nikdo nechce. Z otázky, proč není zelňačka zelená, usoudí, že Petra doma zkrátka nikdy za plotnu nestoupne.

Otázka stravy bude velkým tématem i na druhé straně. Když si starší dcera Lucinka tatínkovi postěžuje, že má hlad a za celý den jedla jen jeden chlebíček, Tomášovi bouchnou nervy. A bude to vcelku zajímavá podívaná.

Na celý díl se můžete podívat už dnes večer ve 20:20 Na TV Nova, nebo už teď na Voyo.

Zdroj: TV Nova

