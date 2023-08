Podzimní program ČT: Typický český občan v Osadě i karbaník Krobot v seriálu OKTOPUS

A nebudou to jen seriály, na které se mohou diváci těšit. Nebudou chybět dokumentární cykly, podzimní premiéry filmů, které znají diváci z kin, nebo zahraniční seriály na ČT2.

Osada II

Po dvou letech se štáb Radka Bajgara vrátil k Berounce a nižborským rybníkům, aby znovu oživil příběhy fiktivní osady Záhoří. Komediální seriál si první řadou získal velký úspěch – a to samé lze očekávat i u jeho pokračování. Za scénářem stojí opět Petr Kolečko, kreativním producentem a dramaturgem je Josef Viewegh.

„Skoro všichni zůstávají. Odstěhovali se jen obyvatelé jediné chaty, tedy Pavel Nový, Jana Švandová, Jaromír Dulava a Lucie Pernetová. Místo nich se objeví nová rodina – takoví ti typičtí, věčně naštvaní Češi. Velmi dobře je hrají Marek Daniel s Ivanou Uhlířovou. Mají dva dorostence v podání naprosto geniálních mladých herců – Karolíny Knězů a Tomáše Daleckého. Oba jsou budoucími komediálními hvězdami,“ láká diváky Radek Bajgar.

Kdo by však čekal, že je sám režisér nebo scenárista milovníkem chataření, ten by se mýlil – Bajgar ani Kolečko chatu nemají. Pan režisér už si pořídil alespoň obytné auto, ve kterém tráví třetinu roku. „Prostě chatu v žádné osadě nemám a mít asi nikdy nebudu,“ dodává.

Na první díl se mohou diváci těšit už 1. září 2023.

OKTOPUS

Oddělení kontroly termínově odložených případů útvaru S – zkratka, kterou si vymyslel sám kapitán Dítě, aby se mohl věnovat třicet let starému případu Jordán. U svého nadřízeného, podplukovníka Schwarze, nalézá pochopení. Když mu ale přidělí mladou a ambiciózní kapitánku Fáberovou, je mu brzy jasné, že práce bude mít o něco víc.

Příběhy, které budou řešit, jsou už dávnou minulostí. Na nich teď je, aby našli okolnosti a nové indicie, které pomohou nové případy vyřešit. Jejich pátrání zavede diváky do zajímavých prostředí Prahy, ukáže na uzavřené sociální skupiny, hráčská doupata i závodiště v Chuchli, kde karbaník a sázkař Dítě tráví veškerý svůj volný čas.

„Kapitánské duo Dítě a Fáberová je natolik obskurní, že od něj ani neočekáváte nějakou symbiózu. Jejich odlišnost, způsobená nejen vícegenerační propastí, je nezbytným kořením jejich koexistence, elementární esencí, střelným prachem, který nás drží v pozoru. Na druhou stranu protiklady se přitahují, takže i oni, jakkoliv neradi, si musejí čas od času přiznat, že je to k sobě táhne,“ říká scenárista a režisér Jan Pachl. V seriálu OKTOPUS nebude chybět ani Kryštof Hádek, který byl pro Pachla vlajkovou lodí úspěšné Volhy. V hlavních rolích se dále představí Miroslav Krobot, Marika Šoposká, Zuzana Stivínová, Jaromír Hanzlík a další.

První díl čeká diváky už 28. srpna 2023.

Dvanáctá řada StarDance

Nebude chybět ani oblíbená soutěž plná tanečních vystoupení, emocí a zábavy! Letošní taneční dvojice tvoří:

herečka Darija Pavlovičová z Kukaček a tanečník Dominik Vodička,

z Kukaček a tanečník Dominik Vodička, herec David Prachař ze Specialistů a vítězka soutěže Roztančené divadlo Zuzana Dvořáková Šťastná,

ze Specialistů a vítězka soutěže Roztančené divadlo Zuzana Dvořáková Šťastná, olympionička ve snowboardcrossu Eva Adamczyková a tanečník Jakub Mazůch,

a tanečník Jakub Mazůch, moderátorka a modelka Iva Kubelková a tanečník Martin Prágr,

a tanečník Martin Prágr, herečka Ivana Chýlková a tanečník Jan Tománek,

a tanečník Jan Tománek, cukrář a pekař Josef Maršálek a mistryně ve standardních a latinskoamerických tancích Adriana Mašková,

a mistryně ve standardních a latinskoamerických tancích Adriana Mašková, herec z Kukaček Marek Adamczyk a tanečnice Lenka Nora Návorková,

a tanečnice Lenka Nora Návorková, zpěvák Richard Krajčo a tanečnice Dominika Rošková,

a tanečnice Dominika Rošková, zpěvačka Tereza Mašková a tanečník Daniel Kecskeméti,

a tanečník Daniel Kecskeméti, vodní slalomář Vavřinec Hradilek a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková.

Další podzimní premiéry

Nebude chybět film Cesta do tmy v hlavní roli s Matějem Hádkem nebo filmy BANGER., BUKO, GRAND PRIX, Slovo, Betlémské světlo a Běžná selhání.

Diváci se také mohou těšit na dokumentární cykly Děti narozené dvakrát o náhradní rodinné péči, Toulky Českem budoucnosti nebo Proč právě my?, což bude šestidílná dokumentární série, která sleduje během jednoho roku osudy čtyř rodin, které čelí jedné z nejhorších ran, které mohou rodiče potkat – vážné nemoci dítěte. Z velké části se natáčelo na klinice dětské hematologie a onkologie v pražské FN Motol.

Na ČT2 poběží Příběhy civilizací, Za oponou přírody, Bedekr Španělsko nebo Jak se dělá dobrá škola o reformě školství. Dále také Československý Vesmír, České počasí, Manu a Matěj na horách, České rybí legendy, Selská krev, V širších souvislostech, Klenoty příhraničí nebo Perimetr. Ze zahraniční produkce míří na druhý kanál také slovenský seriál Iveta, za kterým stojí režisér Jan Hřebejk a scenárista Petr Kolečko. Seriál je inspirovaný jeho ženou Anetou.

„Holka z industriálního města se i se svými problémy dostane do světa top modelingu. Děj se odehrává na Slovensku ve městě Trebišov a je to o tom, že i člověk, který to nečeká a brání se tomu, může nalézt štěstí. A také jde o sílu ženy. V seriálu najdete romskou tematiku. Někdo říkal, že to je takový slovenský Most!, byť si myslím, že je to jinak postavené. Jan Hřebejk to natočil hezky, je to syrové a v dobrém slova smyslu takový rumunský Netflix,“ říká o seriálu Kolečko.

Zdroj: redakce, Česká televize

