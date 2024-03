Pořad Peče celá země jako Maršálkova one man show? Prý si tam dělá, co chce

U diváků se letošní, třetí řada pořadu Peče celá země dočkala drsné kritiky, ale porotce Josef Maršálek je přesvědčený, že díly jsou lepší než britský originál. Jenže je to právě on, komu diváci nejvíce vytýkají, že na sebe v show strhává pozornost a řídí si to tam podle libosti. Dokonce nedávno vystoupil v médiích bývalý soutěžící, který se rozčiloval, že Maršálek sice radí, ale v gastronomii vůbec nepracuje a stává se z něj jen mediální postavička.