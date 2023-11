StarDance: Tajemství pod kiltem vyděsilo porotce, Eben se žvýkačkou a hádka o Maršálka

Byl to už šestý soutěžní večer dvanácté řady StarDance, a tak na parketu zbylo jen šest párů, ale – stejně jako ve všech předchozích dílech – i tentokrát šlo hlavně o zábavu. Soutěžní napětí jako by snad ve StarDance ani neexistovalo, snad kromě závěrečného vyřazování. Nikoho tak ani nemohlo překvapit, když Marek Eben na začátku filmového večera vysvětloval nepřítomnost živé kapely absolutní nepoužitelností jejích sólistů, kteří se po minulém večeru podle jeho prohlášení nemohli zbavit korejského přízvuku.

Ztracené kroky Marka Adamczyka

Ani bez Moondance orchestra Martina Kumžáka, který je ve všech ostatních večerech pravidelným průvodcem, neztratil tento díl na zajímavosti. Zatímco první soutěžící večera, Marek Adamczyk, nemohl zakrýt „okno“ v choreografii, které mu ale porota tentokrát celkem shovívavě odpustila, taneční partner jeho manželky Evy Jakub Mazůch měl se zakrýváním mnohem větší starosti. Vystupoval ve skotském kiltu a v předtočeném medailonku se s Evou Adamczykovou vsadil, že půjde na parket tak zvaně „naostro“ po vzoru mužů, pro které je kilt přece jen přirozenějším oděvem než v našich končinách. A tak bylo o zájem postaráno.

Jak to bylo pod kiltem?

Jak to s kiltem vlastně dopadlo? Marek Eben nemohl jinak, než že se po tanci Jakuba zeptal, kdo vlastně sázku vyhrál. „Já bych s tím samozřejmě nezačínal, kdybys o tom nemluvil v té reportáži, ale teď jsou samozřejmě všichni zvědaví, že jo. Podívej – nikdo to nechceme vidět, ale na férovku: kdo vyhrál?” A Jakub Mazůch nezůstal takovému vtipu nic dlužen: „Možná, jak jsem skočil, tak porotci to viděli,“ podotkl za souhlasného kývání hlavou obou pánů v porotě. „Já už to těžko vytěsním,“ ukončil tuhle debatu Richard Genzer.

Josef Maršálek dělí diváky i porotu

Snad nejkontroverznějším účastníkem StarDance letošního roku je královský cukrář Josef Maršálek. Zatímco jedni od prvního kola žádají jeho okamžité vyřazení, jiní – a je takových zjevně mnohem více – jsou spokojení s jeho postupem do dalších a dalších kol. Tentokrát se porota na jeho hodnocení nemohla shodnout, a tak se o tom strhla mírná hádka. I přesto ale Josef postoupil také tentokrát. Jeho příznivci tak mohli znovu slavit a určitě se budou těšit hned na dvě příští soboty. Proč? Protože příští kolo bude charitativní a žádný pár v něm nevypadne.

Sako z užovek a žvýkačka

Filmový večer přinesl také soutěž skupin. Taneční páry rozdělené do dvou trojic se utkaly v country tanci a při té příležitosti se také náležitě oblékly. Pozadu nezůstali ani moderátoři soutěže Marek Eben a Tereza Kostková, kteří na svoje vystoupení přišli v kloboucích a Marek také ve slušivém stylovém saku. „Je to poprvé, co mám na sobě sako z užovek, je to supr,“ zavtipkoval, ale Zdeňku Chlopčíkovi k dokonalosti jeho vizáže přece jen něco chybělo. „Marku, tobě to moc sekne, jen mi tam chyběla žvýkačka, abys do toho dal trošku tvrďáka,“ podotkl. A protože je Marek Eben pohotový moderátor, okamžitě zaimprovizoval a do svého projevu zakomponoval fiktivní žvýkačku. „Hele, takhle – ono se to lepí na patro a u nějakejch slov, jako třeba když jsou to složitější jména, jako třeba Chlopčík, tak se to říká blbě,“ předvedl bravurně.

Rozdělení manželé

I když se v příštím večeru mohou všichni spolehnout, že nevypadne ani jeden pár, tentokrát to tak ještě nebylo a na vyřazování nakonec dojít muselo. Skončila tak zajímavá situace, kterou diváci ve StarDance v minulých ročnících neměli příležitost sledovat. Do dalších večerů již z manželské dvojice Adamczykových postoupila jen Eva, její manžel Marek jí bude jen držet palce v hledišti.

