StarDance: Známe vítěze! Proč Pavlovičová plakala už na začátku soutěže a Geňa se cítil jako koloušek?

Darija Pavlovičová si prošla ve StarDance ohromnou proměnou. To ostatně prozradil i její taneční partner a spoluvítěz Dominik Vodička, když se svěřil se svými obavami z prvních tréninků, kdy se bál, že tak křehká dívka nemůže náročný sport, jakým bezesporu tanec je, zvládnout bez úhony a případně až do finále. Nyní je jistě velmi rád, že se tak moc mýlil.

Sešli se lidé, kteří si rozumějí

Sama Darija Pavlovičová, historicky nejmladší účastnice StarDance, pro Čtidoma.cz vysvětlila, že její devízou právě vzhledem k jejímu věku je velká energie a chuť učit se nové věci. „Myslím si ale, že si diváci dokáží v každém najít něco, co je baví – a to je nezávislé na věku.“ Již v průběhu soutěže si také pochvalovala spolupráci s Dominikem Vodičkou: „Sešli jsme se moc dobře, funguje to jak lidsky, tak i na trénincích, co se tancování týče,“ prozradila dnes již vítězka dvanácté řady StarDance a to jistě také mělo velký vliv na její pokroky. A z čeho byla nejvíce překvapená? „Nečekala jsem, že to bude tak náročné, že to bude vyžadovat tolik úsilí,“ přiznala.

První proplakané dny

Jak se ukázalo v průběhu posledního, tedy desátého večera letošní StarDance, nebyly ale její začátky v soutěži vůbec jednoduché. Marek Eben prozradil, že po prvním večeru mladinká tanečnice dokonce proplakala dva dny. Proč? „Já jsem totiž hned po prvním kole musela odjet na natáčení do Německa, takže jsem nemohla zůstat v tom kolektivu, a to mi bylo strašně líto, tak jsem pak brečela,“ odhalila pravý důvod svého smutku před několika týdny Darija a popřela tak, že by se jí dotklo zprvu velmi kritické hodnocení poroty.

Genzer jako malý koloušek

Od té doby ale ušla ohromný kus cesty a v posledním kole její vystoupení ohodnotil Richard Genzer takto: „Bylo to hezké, citlivé, krásné. Já jsem si připadal jako koloušek, který je vyděšený a běhá lesem a hledá, kde by si líznul trochu soli…“

Připadali si jako outsideři

Velký kus cesty, který taneční pár v průběhu soutěže prošel, okomentoval také – již s titulem vítěze „v kapse“ – Dominik Vodička, kterému na začátku připadalo, že jsou bráni za outsidery soutěže. „Nikdo nás ani nikam nezval na rozhovory a tak,“ vysvětlil důvod svých pocitů. Nyní si tedy jistě oba dva užijí rozhovorů a zájmu nejen novinářů víc než dost.

Diváci jsou nadšení

Čím Darija tak okouzlila diváky? Podle ohlasů na sociálních sítích svojí jemností, něžností a také milým úsměvem. Navíc se jako zjevně pohybově nadaná mladá žena měnila večer od večera a její výkony byly stále dokonalejší.

„Skvělý!!!!!!!!! Gratuluju jim, protože Darija se posunula ze všech tanečníků nejdál. Eva byla skvělá, ona je skvělá ve všem a dalo se čekat, že bude skvělá i v tanci. Ale u Dariji byl ten vývoj největší!“ shrnula pocity většiny gratulujících jedna z účastnic diskuse na Facebooku.

„Já se přiznám, že jsem celou soutěž fandila a posílala hlasy Vávrovi, ale dneska jsem udělala výjimku a poslala Darije, protože se za celou soutěž nejvíce zlepšila. V prvním kole byla taková nevýrazná a zakřiknutá a dneska byla fantastická. Navíc je moc sympatická,“ objevilo se v dalším komentáři a stovky a stovky dalších se nesou v podobném duchu.

Další místa pro skvělé tanečníky

Bez gratulace ale neodešly ani další dva páry na stupních vítězů, stříbrní Eva Adamczyková, která se nyní může zase vrátit ke svým běžným tréninkům na sněhem pokryté svahy, a Vavřinec Hradilek, který vymění taneční parket za vodní hladinu, na kterou se jistě už také velmi těší. Kvalitu všech soutěžících nakonec zhodnotil porotce Zdeněk Chlopčík, který vysekl poklonu všem dvanácti párům. „Měli by tu stát všichni,“ konstatoval těsně před závěrečným vyhlášením výsledků. A měl jistě pravdu, stejně jako vítězka soutěže. Každý pár měl svoje příznivce a podporovatele, diváky, kteří drželi palce právě jemu. Vítězství ale může patřit jen jedinému páru tanečníků a těmi jsou letos Darija Pavlovičová a Dominik Vodička. Gratulujeme!

Zdroj: redakce, Česká televize

