Zákulisí Peče celá země: Kopta se bojí cukru, Maršálek kazí mládež a Landová jako leklá ryba

Krásnou tváří pořadu Peče celá země je Tereza Bebarová, která stojí před kamerou jako moderátorka hned potřetí. Je to pro ni přitom daleko snazší než na začátku. A to ne kvůli trémě, ale protože první řadu natáčela se čtyřměsíčním miminkem!

Od kamery odbíhala kojit

„Snažila jsem se najít rovnováhu mezi prací a kojením. Zpětně si uvědomuji, že jsem si to nemohla užít tak, jak jsem si to užívala teď. Formát pořadu má určitá pravidla a postup, který se dodržuje. Přesto nám dává s Václavem obrovský prostor pro improvizaci. Můžeme se vyřádit při úvodech nebo při rozhovorech se soutěžícími. A když jsou navíc tak komunikativní jako letos, pak je to požehnání pro každého moderátora,“ říká Bebarová, která také upozornila na to, že soutěžící přicházejí do pořadu rok od roku lépe připraveni. Už od začátku má své favority, které si nechává pro sebe.

Navzdory tomu, že je u sladkého jako doma, není u plotny moc dobrá cukrářka. To se však postupem let začalo měnit! „Přestala jsem se bát postavit se k plotně i jako cukrářka. Sama uznávám spíše zdravý životní styl, ale zjistila jsem, že záleží na tom, kolik sladkého sníte a jak často si ho dopřáváte. Cukrařina přitahuje spoustu kreativních lidí a díky pořadu Peče celá země mám jedinečnou možnost je potkat a nechat se inspirovat,“ doplňuje.

Prediabetes ho drží zpátky

Její kolega Václav Kopta doma dorty netvoří, mnohem raději má řízení autobusu. Že by si však k cukrařině našel stejně intenzivní vášeň? „Nikoliv, to už bych tady neseděl. Byl bych po smrti nebo bych ležel jako těžce nemocný člověk na diabetologii. Při natáčení má hlavní roli cukr a já jako evidovaný prediabetik si na něj musím dávat velký pozor. Peče celá země je pro mě pořad svůdný prostředím, protože soutěžící i všichni lidé v technických složkách to prostě umí. Obyčejný koláč udělají tak, že se vám zatočí hlava. Já se ale musím držet zkrátka,“ prozradil své zdravotní neduhy Kopta.

„Většinou se udržím. Jsem více hypochondr než sladkomil. Paní doktorka mě upozornila, že si zahrávám s ohněm. A jelikož si nechci píchat inzulín, tak když něco zbude, vezmu to holkám domů a sám se tím raději více nezabývám,“ nechal se slyšet herec, podle kterého tato soutěž vrací diváky k tradicím.

Tvrdá kritika směrem k porotcům

Přesto se i další porotci dočkávají nejen uznání, ale také tvrdé kritiky. Mezi takové patří účastník loňské řady StarDance Josef Maršálek nebo jeho kolegyně Míša Landová, cukrářka, autorka kulinářských knih i úspěšná bloggerka, která natočila několik onlinových cukrářských kurzů. Ucházela se o místo soutěžící v první řadě, rovnou jí však byla nabídnuta pozice porotkyně, kterou si náležitě užívá. I když, podle diváků ne dost.

Na sociálních sítích se často objevují názory, že letošní porota akorát kritizuje, neumí nic pochválit, a když něco ochutná, tváří se, že je to snad jedovaté. Mnozí dokonce poukazují na rozšířený problém se stravováním. Reakce poroty na dokonalé výtvory jsou prý pak něco, co jim děti u stolu doma opakují. A tak se diváci rozhodli, že letošní porota s Maršálkem v čele kazí mládež.

O něco mírnější, byť stejně nekompromisní, jsou k Míše Landové, kterou často přirovnávají k leklé rybě. „Myslím, že se moje vyjadřování obecně zlepšilo a lépe se mi říká i to negativní. Ale to bude právě tím, že jsem uvolněnější a tolik se nestresuju. Nicméně se snažím všechny kritické poznámky říkat citlivěji. Sama nemám ráda, když mě někdo setře na tři doby,“ má o svém výkonu jasno sympatická blondýnka. „Zvýšila se návštěvnost mého blogu i sociálních sítí, ale i poptávka po mých kurzech, které vedu už několik let,“ chválí si Míša.

Uvidíme, zda si letošní drsná porota dokáže u diváků ještě napravit reputaci!

Zdroj: autorský článek, Česká televize

