Seriál Čarodějky provázelo drama. Na place vládla nenávist, vyčerpání i tajné vztahy

Viktoriánský skvost v podobě domu, kde se odehrávala všechna důležitá kouzla, byste v San Franciscu hledali jen marně. Ve skutečnosti sídlí na Carroll Avenue v Los Angeles a žijí v něm opravdu lidé. Vše, co vidíte v seriálu, byly jen účelové ateliéry. Nejde však o jediný „podvod“ na diváky. Ani láska mezi sestrami nebyla nijak skutečná – herečky si totiž při natáčení mnohokrát vjely do vlasů. A jednu to stálo roli!

Dvě poslední série byly zbytečné

Příběh tří sester, které po smrti babičky zjistí, že umí čarovat, miloval na přelomu tisíciletí snad každý. Dodnes existují stovky fanklubů, webových stránek, které se zabývají užitými kouzly, Knihou stínů i osudy tří sester po skončení seriálu.

Čarodějky se dočkaly celkem 8 sérií, přičemž ty dvě poslední označují seriáloví kritici často za šlápnutí vedle. Bylo evidentní, že už se seriál uměle natahuje a ani Kaley Cuoco (známá z Teorie velkého třesku), která se tehdy k sestrám přidala, to nezachránila. Paradoxně byla tehdy vyškrtnuta postava Lea Wyatta, aby někde tvůrci ušetřili.

Do třetí série tvořily trio sestry Piper, Phoebe a Prue, později poslední zmíněnou nahradila sestra Paige. Proč? Byla za tím nenávist i alkohol.

Odchod z Čarodějek i Beverly Hills 90210

Herečka Shannen Doherty, která hrála Prue, nenáviděla Alyssu Milano. Jejich nevraživost došla tak daleko, že Milano dala tvůrcům ultimátum – buď odejde ona, nebo Shannen. Nakonec padla volba na Doherty. Proslýchalo se, že už v té době měla problémy s alkoholem, často komplikovala natáčení a nebyla s ní snadná domluva. Ostatně, podobný skandál provázel také její odchod z natáčení seriálu Beverly Hills 90210, kde ztvárnila Brendu.

Nutno poznamenat, že navzdory tomu, že je Shannen notorická průšvihářka a problémy se zákonem měla už v 19 letech, nikdy neměla nouzi o práci. Jsou chvíle, kdy talent předčí i pozdní příchod. Opakovaný. Po odchodu ze seriálu Doherty zakázala, aby se ještě někdy v seriálu objevila její tvář, a tak v dalších pěti sériích byla tak akorát její záda. Často o ní ale sestry mluvily.

Láska, rodina i psychická devastace

Málo se ví, že rebelka Rose McGowan, která se do seriálu přidala ve čtvrté sérii, je příbuzná Briana Krause, který hrál Lea Wyatta, seriálového manžela Piper. Ve skutečnosti se ale do její představitelky Holly Marie Combs nezamiloval. Ve skutečnosti randil s Alyssou Milano a prý se vášnivě milovali! Na place ale nesmělo být nic znát, aby diváci uvěřili, že miluje jinou sestru...

Sama McGowan na natáčení nikdy nevzpomínala v dobrém. Označila ho za psychicky devastující, vyčerpávající a nezvládnutelné. Combs zase často kritizovala chování společnosti Warner Bros k herečkám. Rose také dostávala nejmenší honorář. Alyssa Milano za jednu epizodu inkasovala 80 000 amerických dolarů, Holly Marie Combs dostávala 60 000 amerických dolarů a Rose McGovan ještě o 10 tisíc méně.

Zdroj: redakce, ČSFD, tn.cz, objevim.cz

KAM DÁL: Ivana Chýlková si vyměnila chlapa s Janou Krausovou. Vyšlo to ale jen jedné.