Seriál Sedm schodů k moci: Podobnost s reálnými politiky je „prý“ jen čistě náhodná

Herci ze seriálu Sedm schodů k moci od začátku v každém rozhovoru tvrdí, že nejde o dokumentární zpracování příběhu o pádu vlády premiéra Petra Nečase a chytrých tahů Jany Nagyové. Diváci ale mají od začátku jasno. Kolik toho má Anička opravdu společného s bývalou paní premiérovou?

Jména postav nejsou náhodná

Jistou podobnost najdete i ve jménech hlavních postav s těmi skutečnými, které příběh volně inspirovaly. Například ministr kultury, později premiér Tomáš Vichr a skutečný Petr Nečas odkazují svým příjmením na poněkud nepříznivé počasí, premiér Dub má zase svou údajnou předlohu v Mirkovi Topolánkovi. Dendrologové jásají!

Janu Nagyovou diváci pochopitelně srovnávají s Aničkou Malou, která na první pohled nemá s jejím jménem nic společného, kdybyste však otevřeli slovník maďarštiny, zjistili byste, že nagy znamená velký. A tak je akorát z Velké slečna Malá… Podoba samozřejmě čistě náhodná!

Chudá hospodská, nebo nadaná účetní?

Seriálová Anička Malá byla nejdřív hospodská, která měla dluhy, nevěrného partnera a matku, která ji pod falešnou záminkou špatného zdravotního stavu držela u sebe doma – to, aby se dcera náhodou neodstěhovala. Školu nedodělala, kariéra žádná a ambice do té chvíle nulové. Schod po schodu ale stoupá nejen do nejvyšších politických pater, ale také do ložnice ministra Tomáše Vichra. To nemá s Nagyovou nic moc společného.

Sama Jana Nagyová se sice vyučila prodavačkou, ale pracovala jako mzdová účetní nebo vedoucí odbytu v porcelánce. Mnozí už tehdy tvrdili, že pracovně byla velmi schopná, čemuž svědčí i její následná politická kariéra. Josef Klíma, který za scénářem k seriálu stojí, dokonce zjistil, že její znalosti zachránily porcelánku před finančními potížemi. Ekonomicky tak byla daleko znalejší než Anička Malá, která točila na začátku seriálu akorát pivo a chtivého zloděje zneškodnila pepřovým sprejem.

Nagyová nebyla žádná naivka, která by nevěděla, co je politika

Anička Malá vstoupila do poslanecké kantýny jako mladá naivka, která byla vykulená, když potkala premiéra. Po nocích se učila poslance i senátory a jen pomalu přicházela na to, o co všechno si může říct, když se bude tvářit, že je příbuznou důležité osoby. S Janou Nagyovou to bylo ale úplně jinak.

Mezi vrcholné politiky už vstoupila jako zralá a hlavně znalá žena, politicky aktivní byla totiž už v regionu Karlovy Vary. A tak byla její cesta vzhůru mnohem přímočařejší, mnohdy bez chyb Aničky, která se ze začátku nechala utáhnout na vařené nudli.

Bezdětná Anička jako vášnivá tygřice, která na to šla přes postel

Když se bezdětná a čerstvě svobodná Anna rozhodla, že se odstěhuje do Prahy, kde začne nový život, dopomohlo jí k tomu nejen dědictví po zemřelém otci, ale také rozchod s nevěrným partnerem, který si ji nechtěl vzít. Nagyová měla ale v době vstupu do vrcholné politiky už dvě dcery. Ačkoliv Anička na konci přichází o maminku, kterou ztvárnila Jana Krausová, podobné věci Nagyová během své kariéry pravděpodobně neřešila.

Také lze předpokládat, že Anička byla poněkud lačnější po románcích, a nabízela své tělo jako výhodu ve vyjednávání o lepší práci, vysokoškolském titulu nebo jistém místě ve Strakovce.

Klíma si Krčku vymyslel

Ačkoliv v seriálu hraje jednu z hlavních úloh při Annině cestě na vrchol novinář Krčka, který udělá pro dobrý příběh takřka cokoli, ve skutečnosti není známé, že by se něco takového odehrávalo. Pro příběh to však bylo zajímavé a v knize, kterou Klíma k seriálu vydal, je jeho úloha ještě daleko větší.

Nečas a žaloba na Primu

Ve skutečnosti se mohou diváci jen domnívat, kolik nitek ze skutečného příběhu si Klíma do scénáře vzal, kolik si toho vymyslel a co jsou jen jeho domněnky. Na rovinu nikdo neřekl, že je příběh inspirovaný konkrétní politickou kauzou. Ačkoliv, Petr Nečas už před dvěma lety chtěl Primu za seriál žalovat, a tak se možná v některých pasážích zkrátka poznal sám…

Diváci to ale ocenili, protože po celých osm dílů byl seriál na vrcholu sledovanosti. Paradoxně bojoval se Smyslem pro tumor, za kterým stál Matěj Podzimek, manžel Evy Podzimkové, která ztvárnila roli Aničky Malé. Je vidět, že manželé Podzimkovi zkrátka umí! Televize Prima bude příští neděli pokračovat novinkou Vytoč mého agenta, která je natočená podle hitu z Netflixu.

