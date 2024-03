Diváci cupují Jednu rodinu na kusy. Hloupé chyby zkušeným maminkám neunikly

V poslední době je jednou z hlavních postav seriálu Jedna rodina Martina, která nesmyslně trvá na bydlení v maringotce, ačkoliv tam s Dominikem i Žofkou mrznou až na kost. Není divu, že na ni Fraňková pošle sociálku – ačkoliv její muž to jako akt solidarity rozhodně neuvidí a dojde k ostré hádce. V díle, kde se řeší, zda vůbec vychovávají dítě ve vhodných podmínkách, se přitom objevuje hned několik chyb.

Nosítko mladí rodiče používat rozhodně neumí

Martina například nosí Žofku čelem dopředu. Jde o klokanky, které jsou populární zejména v USA. Už mnoho let ale odborníci bojují za to, aby takhle maminky děti vůbec nenosily. A to zejména kvůli tomu, že váha dítěte v takové poloze spočívá na stydké kosti a batole visí. Z toho důvodu mnoho známých značek nosítek takovou polohu dítěte vůbec neumožňuje. Martina se tak se Žofkou ale producíruje pořád, což maminky u televize zvedá ze židle.

Další chyba, která zkušeným neunikla, se objevila při stěhování do Brna. Během balení posadí Žofku do autosedačky, která je evidentně o hlavu menší než ona – a to je první ukazatel, že je vajíčko dítěti malé. Nejde totiž vždy o váhu, ale právě o to, zda nekouká hlava. Fakt, že ji tam posadí v kombinéze, je už jenom třešničkou na dortu. Existuje už spoustu crash testů, které potvrzují, že v případě bundy nebo kombinézy je dítě při nárazu ve velkém nebezpečí. Důvodů je hned několik. Bundy a kombinézy mají obvykle hladký povrch, takže pásy mohou lehce sklouznout. Vrstva navíc také vytváří polštář, který správné fungování pásu neumožňuje. Ten musí být vždy dotažený tak, aby se mezi dítě a pás vešla maximálně dlaň. Není divu, že se maminky v diskuzích na sociálních sítích rozčilovaly, že seriál Jedna rodina dává mnoha lidem špatný příklad. „Roky se snažím o nějakou osvětu, bojuju s prarodiči. Kvůli protisměru, bundě v autosedačce u naší dcery. A pak to dají do seriálu, aby mi zase máma mohla tvrdit, že je to normální, to je přesně ono,“ rozčílila se divačka Jitka pro Čtidoma.cz.

Už to dávno není o střídavé péči

Je to také změna tématu, která diváky zklamala. Ačkoliv dříve pojednávala Jedna rodina o střídavé péči a úskalí života v rozpadlých rodinách, dnes je to už jenom přehlídka Medardovy arogance a zoufalství Báry v podání Sary Sandevy. Téma reprodukční medicíny, gynekologie i porodnictví je něco, co už diváci dávno viděli v Ordinaci v růžové zahradě.

Mnozí nechápou, proč Jedna rodina běží v hlavním čase a dvakrát týdně, zatímco Zlatá labuť dostala čas až takřka před desátou. Válečná dobovka má ale dle sledovanosti mnohem méně diváků, zatímco Jedna rodina stále vede u mladších. Je však otázkou, zda seriál tvrdou kritiku ustojí nebo jak dlouho zůstane na televizních obrazovkách. Zklamáním se diváci rozhodně netají…

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Hvězda seriálu Ulice v slzách. Linda Rybová může přijít o všechno, už asi stačí jen málo.