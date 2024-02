Seriál Jedna rodina jde ke dnu. Scénář nové série je paskvil, diváci kritikou nešetří

Příběh rozvedených rodin, které se za každou cenu snaží dětem udržet přátelské rodinné prostředí, byl ještě loni fenomén. Jenže tvůrci seriálu Jedna rodina se chopili podané rukavice špatně a vypadá to na katastrofu.

Rozvod a střídavá péče lákala víc

Ze začátku se to zdálo jako fantastický nápad! Tři rodiny, které osud spojil zcela náhodou, jsou každá odlišná a musí spolu vyjít. To vše kvůli dětem, které si prožily rozvod rodičů a skončily ve střídavé péči. Jenže všichni – tehdy až na Kláru – mají už nové partnery, kteří balancují na hraně. Mají být dětem dalším rodičem? Nebo kamarádem? Seriál Jedna rodina měl původně obrovský potenciál.

Pamatujete si ještě manuálně nešikovného biologa Karla Tejkala, který miloval svoji Fanču? Trochu zmatkařku Petru, která toužila prodávat své marmelády po celém světě? Nepříjemnou Kláru, která stále milovala svého Káju, a tak mu dělala naschvály a nutila ho před ní klečet? Nebo začínající influencerku Noriku, která trpěla tím, že je její starší manžel konzerva? „Norika předtím, než byla těhotná, tak byla tak trochu jiná – bezstarostná, trochu od rány. I proto se s ní možná Filip dal dohromady. To jsou podobné rysy, které spolu máme. Ale co se týče mateřství, v tom jsem nikdy moc úzkostlivá nebyla a naštěstí jsem neměla ani žádné problémy s psychózami,“ řekla o své postavě Berenika Kohoutová.

A co pohodář Bob, který stmeloval všechny, kteří si šli čas od času po krku? První lásky, první alkohol a rozdílné názory rodičů? Diváci to milovali, protože přesně to rezonovalo s tím, čím si mnozí procházejí. Dokonce i někteří herci. „Moji rodiče jsou rozvedení, ale střídavou péči bych nechtěl. Dokázal bych si to představit, ale sám ji nechci,“ svěřil se Sebastian Pöthe, který v seriálu hraje puberťáka Vaška.

Karel a jeho domeček jsou šílený bizár

Přišla další sezóna a s ní zřejmě nevyužitý potenciál z Ordinace v růžové zahradě, která kdysi začínala na gynekologii ve skromné ordinaci Čestmíra Mázla. Jak jinak si vysvětlit, že do příběhu o rozvodu a peripetiích jednotlivých rodin jsme se ocitli na klinice reprodukční medicíny, kde vládne intrikami Vincent Navrátil spolu s naivní a trochu hloupou Sarou Sandevou? Člověka napadá, proč tahle jindy inteligentní a noblesní herečka vezme roli, kde si přisvojí postavu totálně povrchní nanynky. Jenže to by diváci ještě zvládli, kdyby se najednou z jindy zadlužené Kláry nestala velká investorka v projektu nové reprodukční kliniky, milion a půl neskrývala pod postelí a z Petra Vodičky si nedělala dalšího potomka, kterého je třeba vychovat.

To vše za doprovodu zvláštní Olgy, které tikají biologické hodiny, ačkoliv se chlapů bojí jako čert kříže, věčně navátého Viléma, který bydlí u vody ve stanu a zřejmě kdysi přišel o prestižní místo v týmu české reprezentace, a striktní Chantal Poullain, kterou Pavel Zedníček zanechal u oltáře.

A bude svatba!

Jediná pozitivní věc na nové klinice je Eva Holubová s Petrem Čtvrtníčkem, kteří v sobě najdou nehynoucí lásku, a dokonce dojde i na jejich svatbu. Zdroj blízký natáčení nám prozradil, že se nedávno natáčelo na jedné z pražských radnic a bude to velká sláva.

I takový pozitivní moment ale rychle vyloučí labilní Karel, který nenávidí studenty od chvíle, co jednomu z nich utrhnul uši, a schovává se v domečku, kde maluje mandaly. Martina s Dominikem vychovávají dceru v maringotce – díky bohu, že mají pořád léto a zima v seriálu neexistuje.

Diváci ale kritikou nešetří a zdá se, že už takových propletenců mají plné zuby. Kde je krásné téma peripetií rozvedených rodin? A proč se scenáristé rozhodli od toho úplně utéct? Taková škoda…

Zdroj: autorský článek, TV Nova

KAM DÁL: Holubová, Langmajer, Barešová a další: Přiznali deprese i panické ataky.