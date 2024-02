Chantal Poullain nemůže zapomenout na Bolka Polívku? Dodnes si rozvod dává za vinu

Do seriálu Jedna rodina se přidala herečka Chantal Poullain jako láska Pavla Zedníčka, se kterou došel až k oltáři. Ve skutečnosti byl její životní láskou Bolek Polívka. Jenže jejich vztah tehdy ztroskotal na náhodě. Nebo že by to byl osud? Jako by tahle francouzská kráska na muže neměla štěstí.