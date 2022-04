Agáta Hanychová uvedla na pravou míru, jak je to s jejím těhotenstvím. Dost lidí překvapila

Majitelka modelingové agentury si po rozchodu s bývalým manželem Jakubem Prachařem našla celou řadu známostí. Žádná z nich ale bohužel dlouho nevydržela.

To ale platilo pouze do té doby, než potkala svého současného přítele, lékaře a chirurga ve vinohradské nemocnici Andreje Nikova (39). Zdá se, že jim to spolu neuvěřitelně klape, randí spolu totiž již několik měsíců a fanoušci doufají, že do toho brzy praští.

Oba již mají děti z předchozích vztahů. Andrej má dvě holčičky ve věku 4 a 7 let a Agáta má dceru Miu, které jsou čtyři roky z manželství s Jakubem Prachařem a syna Kryšpína (11) ze vztahu s Miroslavem Dopitou.

Vzhledem k podobnému věku dětí se zdá, že by spojení obou rodin bylo skvělým nápadem a děti by si mezi sebou dobře rozuměly. Pár ale zatím zasnoubení neoznámil.

Agátě ale přesto dorazilo na sociálních sítích neuvěřitelné množství gratulací. Byly k jejímu údajnému těhotenství, které ale s úsměvem ihned vyvrátila a zklamala tak několik svých fanoušků.

Některé ale tato novina, zdá se, spíše nadchla.

„Gratuluju, Aduš, že nejste,“ napsala pod příspěvek jedna z fanynek.

„Dnes je podle lidí téměř každá ženská těhotná. Já už jsem tento rok těhotná potřetí,“ soucítila s modelkou fanynka.

