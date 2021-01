Chuck Norris obětí fake news. Lidé si mysleli, že se účastnil trumpovské demonstrace před Kapitolem

Na adresu Chucka Norrise vzniklo tisíce vtipů a internetových memů. I díky tomu se jeho legendární tvář stala nesmrtelnou. Slavný Walker Texas Ranger se však údajně objevil na trumpovské demonstraci před Kapitolem ve Washingtonu, což by pro jeho image nemuselo být zrovna dvakrát lichotivé. Každý totiž viděl, co vyhecovaný dav prezidenta Donalda Trumpa předvedl. Útok na demokracii byl však nakonec bez Chucka Norrise, i když by si ho ve svých řadách demonstranti určitě přáli.

Podporovatel Trumpa

Zpráva o tom, že na sdílené fotografii je právě Chuck Norris, měla dost pevný základ v reálných preferencích tohoto poctivého a populárního Američana. V roce 2016 se totiž velmi otevřeně hlásil k republikánské straně a jejich lídrovi Donaldu Trumpovi. Velmi výrazně se ve svých politických názorech vymezoval vůči Hillary Clinton. V letošních volbách však Chuck Norris mlčel. Není tak známo, jestli podporoval Donalda Trumpa i podruhé.

Útok na demokracii

Událost, která bude navěky zapsaná v dějinách velmi tragickým písmem, je samozřejmě zdrojem hned několika nových konspiračních teorií a zároveň dezinformací. Ta s Chuckem Norrisem v čele je v tuto chvíli nejznámější.

Najde se však i příklad kulturní osobnosti, která se před Kapitolem na demonstraci objevila a nese za to následky. Konkrétně se jedná o alternativního indie hudebníka, který si říká Ariel Pink. Label, na kterém vydává svoji tvorbu, mu dal vyhazov. Hudební společnost Mexican Summer to sdělila na svém twitterovém účtu.

