Filmová hvězda Drew Barrymore. Musela strávit 18 měsíců v psychiatrické léčebně, když jí bylo pouhých 13 let

“Byla jsem zcela mimo kontrolu,” vypráví herečka Drew Barrymore, která se stala hvězdou stříbrného plátna už jako dítě díky roli v kultovním filmu Stevena Spielberga E.T. Mimozemšťan. Velmi traumatizující a bolestivé období se odehrávalo, když jí bylo 13 let a rodina ji musela umístit do psychiatrické léčebny.

Krádež auta

Matka předčasně slavné a vyspělé herečky se rozhodla umístit svoji dceru do psychiatrické léčebny hned z několika důvodů. “Chtěla jsem třeba do klubu místo do školy, a tak jsem si prostě ukradla mámy auto a dělala jsem si, co jsem chtěla,” popisuje podivné chování způsobené předčasnou dospělostí.

“Někdy mě také přepadly záchvaty vzteku a nesmyslně jsem házela věcmi kolem,” vysvětluje herečka stavy, které ji v období začínající puberty proměnily v nezvladatelnou. Drew Barrymore se tak ocitla na 18 měsíců v psychiatrické léčebně, kde byly její záchvaty vzteku a nevypočitatelné chování pod kontrolou.

K tomuto nelehkému rozhodnutí se musela odhodlat její matka Jaid. “Máma pomohla ze mě vytvořit monstrum a pak nevěděla, jak s takovým montrem bojovat, umístit mě do léčebny byl pravděpodobně poslední pokus, jak mi pomoci,” vrací se k traumatizující situaci z dětství.

Divoké dětství

Události, kvůli kterým už své matce odpustila a zároveň je zpětně pochopila, byly jen špičkou ledovce v šíleném dospívání, které Drew musela přežít. Už v devíti letech kouřila cigarety, o rok později pila alkohol a ve třinácti letech byla závislá na kokainu.

Na zmíněné odvykací kůře se dokonce pokusila o sebevraždu. O těžkém období života sepsala knihu Malá ztracená holčička. V druhé polovině devadesátých let se vrátila zpět na výsluní a nastartovala zničenou kariéru.

KAM DÁL: Nejšílenější dezinformace kolem Sorose. Bývalý nacista a slib, že zničí USA