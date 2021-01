Hokejový génius Ivan Hlinka. Předčasně zemřelý šéf naganského zázraku chybí dodnes

Dnes by oslavil 71 let. Slavný hokejista a ještě slavnější reprezentační trenér Ivan Hlinka zemřel tragicky a předčasně při autohavárii. Osudný mu byl golfový koníček a rychle jedoucí avia, které vjel do cesty. Byť je to už 17 let od osudného okamžiku na cestě z Litvínova do Karlových Varů, slavný “Šéf”, jak mu bylo přezdíváno, stále českému hokeji chybí…