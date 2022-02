Hvězda Ulice ve spodním prádle: Krejčíková posiluje pánevní dno, je to zážitek

Herečka má za sebou dva porody, Gábina z nekonečného seriálu Ulice však stále dokáže podráždit mužskou fantazii. Je jasné, že mnoho z nich by chtělo být na místě jejího partnera. Učitel tělocviku Ondřej Rančák však jistě ví, jaký má doma poklad, a dokáže se o něj řádně postarat.

Zarazilo mě, že se o tom nemluví

Ovšem vlastně i díky němu si Krejčíková přidala na instagramový profil příspěvek, kde jí to opravdu moc sluší. „O tom, že bych měla posilovat svaly pánevního dna, jsem se dozvěděla až tak před pěti lety od svého nynějšího partnera, který je sportovec. Zarazilo mě, že se o tom nemluví, neučí, neví.“

Gábina zároveň nabádá ženy a dívky, aby pánevní dno procvičovaly. „Nejen, že to funguje jako prevence proti inkontinenci nebo jen jako posílení ochablých svalů po těhotenství a porodu, ale odráží se to i na podpoře břišního svalstva, tedy držení těla, a v neposlední řadě, což můžu potvrdit, to radikálně zvýší vaše prožitky při milování.“

Nemusí pršet, hlavně že kape

Krejčíková nepatří mezi celebrity, které by odvážné fotky zveřejňovaly každý týden. Ovšem když už se do toho pustí, většinou to stojí za to. Stačí vzpomenout na snímek, kde je v rudém krajkovém spodním prádle...zkrátka v jejím případě platí doslova, že nemusí pršet, hlavně když kape.

KAM DÁL: Nestárnoucí Gisele Bündchen prozradila svůj tajný recept na krásu. Vypadá lépe než ve dvaceti.