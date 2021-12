Kamil (41): Přesvědčil jsem ženu, aby jela vlakem. Dodnes si to vyčítám, pronásleduje mě to i v noci

Ten den nebyl ničím neobvyklý. Kamil se, jako téměř každý pátek, z práce utrhl o hodinku dřív a spěchal domů. „Těšil jsem se, že budu mít víkend pro sebe. Simona měla totiž odjíždět s kamarádkou na dámskou jízdu. Miloval jsem ji, ale občasná volnost oběma jen prospívala. Ale samozřejmě jsem ji chtěl ještě vidět a popřát jí šťastnou cestu,“ vzpomíná dnes úspěšný IT pracovník.

Poslechla ho a vymluvila se

Když dorazil, jeho manželka už byla sbalená, čekala jen na něj. Jen tak mimochodem však zmínila, že řídí její kámoška. „To se mi nelíbilo. Znám Petru, jezdí jako blázen. Přitom na to nemá. Tak jsem Simču doslova ukecal, aby se na něco vymluvila a jela raději vlakem.“

Partnerka ho po chvíli váhání opravdu poslechla, kamarádce zavolala a vymluvila se, že pojede až později. „Byl jsem spokojený. Kdybych však tenkrát věděl, co přijde, odvezl bych ji tam snad raději sám. Ale po bitvě je každý generál.“

Oba se šli bavit s přáteli

Kamil Simonu doprovodil na vlakové nádraží, kde se rozloučili. Pohledná blondýnka nastoupila do soupravy, našla si prázdné kupé a posadila se. „Odcházel jsem s dobrým pocitem a vidinou téměř dvou dní, kdy si mohu dělat, co chci. Hned jsem obvolal kamarády, večer jsme si chtěli vyrazit do hospody na pár kousků,“ usmívá se.

Simona mu za pár hodin poslala sms zprávu, že je na místě. „Holky se šly bavit. Popřál jsem jí, ať si to užije, sám už jsem měl v té chvíli v sobě pár piv a panáků. Nic neobvyklého, sem tam jsem si vyhodil z kopýtka.“

Něco bylo jinak

Víken uplynul jako voda, Simona se v neděli vrátila přesně tak, jak slíbila. Kamilovi se přesto něco nezdálo. „Celý večer byla nějaká divná. Jindy bychom se hned milovali, tentokrát ne. Měla v ruce mobil, pořád něco řešila.“ Stejné to bylo i následující den i za týden. Spíš se to stále stupňovalo, Simona dokonce začala chodit častěji pryč.

Asi po třech měsících Kamila poprosila, jestli by si nemohli večer sednout a něco probrat. „Oznámila mi, že se zamilovala a nejde s tím nic dělat. Prý si sbalí věci a odejde. Ptal jsem se jí, kdy se to stalo. Řekla mi, že tenkrát ve vlaku, když jela na dámskou jízdu. Nafackoval bych si za to. Prostě tam potkala nějakého frajera a od té doby to s ním táhla.“

Dokonalý svět Kamila a Simony se tak rozplynul jako obláček kouře. Stačilo k tomu málo. „Utěšuji se tím, že by to jednou stejně udělala. Ve vlaku nebo někde jinde. Ale ten pocit, že jsem ji tam poslal já, ve mně stále hlodá. Někdy se mi o tom i zdá.“

(v příběhu je na žádost čtenáře změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační)

