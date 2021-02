Krainová v plavkách vypadá stále božsky. Tenhle pohled neomrzí, ta snad musela zastavit čas

Kdo by jí hádal osmačtyřicet let? Možná o deset méně? Nebo ještě o víc? Buď jak buď, Simona Krainová je přírodní úkaz. Jasně, při bližším zkoumáním zub času odhalíte, ale ještě aby ne! V každém případě mnoho žen si může postesknout a říct „kéž bych v jejím věku vypadala jako ona!“

Trocha závisti neuškodí

Krainová si momentálně užívá s rodinou sluníčka na ostrově Svatý Martin v souostroví Malých Antil ve východní části Karibského moře. A co si budeme povídat, nějakých 250 kilometrů východně od Portorika je opravdu nádherně. „Celkem dobrý úterý,“ postovala si blondýnka nedávno na Instagram a přidala dost sexy fotku.

Jestli teď závidíte, tak se za to nestyďte. Kapka závisti je zdravá. Možná i dvě. Tím spíš, že my spíš než teplo a slunce řešíme, jestli nás vláda zase někde zavře a případně na jak dlouho. Na druhou stranu čím více bude Krainová cestovat po světě, tím více nás bude zásobovat fotkami. Pokoukáníčko je to zkrátka pěkné...

