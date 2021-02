Proč si hvězdu seriálu Slunečná nechce snoubenec vzít? Bendová si vzala silonky do sandálů a je to fakt síla

Vstoupit dvakrát do stejné řeky? Pro Alici Bendovou to zřejmě bude realita. I když se dříve nechala slyšet, že podruhé se nevdá, kouzlo o dvanáct let mladšího Michala Topola zřejmě bylo silnější. Pár se před pár týdny zasnoubil a svatbu nemůže nic ohrozit. Nebo že by přeci jen ano?