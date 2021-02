Disease X a dalších 8 virů s pandemickým potenciálem. Zaměřit se jen na covid-19 je velká chyba, varují lékaři a vědci z WHO

Světová zdravotnická organizace zveřejnila seznam devíti nebezpečných nemocí, které ohrožují lidstvo a mohou vést ke globálním pandemiím. Patří mezi ně například Disease X, Zika či Ebola, ale i méně známé viry. Podle odborníků WHO by bylo velkou chybou tyto hrozby podcenit, tím spíš, že mohou globální pandemii způsobit každých pět let, napsal deník The Sun.