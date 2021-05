Krásná Angelina Jolieová se bála o svůj rozkrok. Tři dny se nesměla ani osprchovat

Pokryta včelami pózovala slavná Angelina Jolieová fotografu Danu Wintersovi, aby podpořila osvětovou kampaň na téma ochrany včel na naší planetě. Stala se ambasadorkou pro program "Women for Bees", který spustilo UNESCO se společností Guerlain a jeho cílem je podpora včelařek - podnikatelek po celém světě. „Je na každé z nás, abychom se zapojily. Celý svět žije v obrovských obavách, jsme doslova zavaleni špatnými zprávami a denně vidíme krutou realitu, jak se nám hroutí svět pod rukama. Existuje ale jedno téma, které můžeme zvládnout. Všechny můžeme přispět svým dílem k záchraně včel,“ apelovala na ženskou populaci v rozhovoru pro National Geographic pětačtyřicetiletá herečka.

Staňte se včelařkami

Angelina Jolie připomněla, že je matkou šesti dětí a i když sama neví, jak být dokonalou, udělá cokoli, aby mohla pomoci. „Tohle je cesta vpřed, je jednoduchá a může se na ni vydat každá žena světě i se svými dětmi.“ Iniciativa Women for Bees přináší program, díky kterému by se mělo do roku 2025 vybudovat po celém světě 2500 nových včelstev a rozšířit tak populaci včel o 125 milionů. Očekává se, že se do programu zapojí 50 budoucích nových včelařek, kterým bude zajištěna i pomoc s odbornou přípravou.

Ucpaný nos i uši

Aby se projekt shledal s velkým zájmem, souhlasila Angelina Jolieová s marketingovou podporou formou ojedinělého focení v ateliéru s celým rojem včel. Tři dny před samotnou akcí se nesměla hvězda filmové série Tomb Rider ani osprchovat. „Bylo legrační být načesaná a namalovaná a přitom se potírat feromonem. Tři dny moje tělo necítilo vodu, parfém ani mýdlo. Bylo mi řečeno, že směsice těchto vůní by včely mátla a nevěděly by, co vlastně jsem,“ prozradila informace ze zákulisí focení Angelina a dodala, že si také musela zacpat nosní a ušní dírky. „To, aby se snížil počet děr, do nichž by se mohly chtít podívat.“

Přesto samotné focení zcela hladce neproběhlo. „Jedna včelka se mi přeci jen dostala pod šaty. Bylo to jako z nějaké komedie,“ smála se nad úžasnými výslednými fotografiemi bývalá manželka herce Brada Pitta. „Nejprve jsem ji cítila na koleni, na noze, na stehně a pak jsem si jen v hlavě řekla 'Oh, to je to nehorší místo, kam bych chtěla, abys mě píchla. Už seš opravdu hodně blízko!' Zůstala mi tam po celou dobu, než jsme dokončili focení. A poté, co jsem ze sebe dostala všechny včely, nadzdvihla jsem sukni a vylétla i tahle.“ Herečka prokázala při focení obrovskou statečnost, neboť tolik včel by ji mohlo při společném útoku ohrozit i na životě. „Cítila jsem se poctěna tím, že jsem se mohla na chvilku tak osobně propojit s těmito nádhernými tvory. Hlavou mi proběhla myšlenka na to, jak jsme my i včely v ohrožení života, ale máme úmysl obývat společně tuto planetu. Máme na sebe navzájem velký vliv. A já jsem nadšena, že si směla užít takové propojení a prožitek.“

