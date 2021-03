Lucie Borhyová a její kulinářská show. Televizní hvězda zpravodajství dokazuje, že v kuchyni je jako ryba ve vodě

Její tvář v televizních zprávách divák může pravidelně potkávat již od roku 1999. I díky tomu je jednou z nejznámějších osobností českého televizního rybníčku. Kouzlo instagramového světa je však skrytou právě v poodhalování soukromí. Lucie Borhyová se v tomto ohledu rozhodně nedrží zpátky a poslední snímky o tom přesvědčují i ty největší kulinářské odborníky.

Master Lucie

Kdo ví, třeba se dramaturgové pořadu Masterchef rozhodnou posadit Lucii Borhyovou do horkého křesla krutého porotce. Chuťové buňky by na to bezesporu měla. Televizní hvězda nejsledovanější televize v České republice totiž na svém instagramovém profilu prokázala své gastronomické schopnosti.

Hledání nového šéfkuchaře by tak mohlo mít nečekanou pointu a pokud bude Lucie Borhyová pokračovat v tomto stylu, možná si i k pořadu Víkend přibalí další pořad, jenž se však bude věnovat čistě kuchařskému umění.

Rychlé vaření

“Přátelé dobrého jídla a rychlého vaření,” tak oslovuje svoje fanoušky Lucie s talířem výtečné pochoutky na fotografii svého instagramového profilu. Několikrát zvolená nejpopulárnější žena televize tak nesdílí jen momentky z dovolených, ale také se pochlubila tím, co umí sama vytvořit na talíři. Pekáč cherry rajčátek rozhodně není jedinou ingrediencí. A co je její největší kulinářské tajemství? Bezesporu neodolatelný úsměv.

