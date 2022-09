Manželka slavného fotbalisty požaduje sex i dvanáctkrát za den. Nachytali ji nahoře bez

Mauro Icardi po ročním hostování v Paris Saint-Germain do francouzského velkoklubu definitivně přestoupil před loňskou sezonou. Inter Milán za něj dostal 60 milionů eur. Argentinský útočník se v Paříži upsal na čtyři roky. Jenomže jako by jeho kouzlo najednou zmizelo. Většinu času prosedí na lavičce a je jen stínem borce, který v PSG kopal předchozí sezonu.

Každou noc orální sex?

Už dříve se podle webu Daily Star spekulovalo o tom, že jeho partnerka Wanda Nara, která je zároveň jeho agentkou, "to" má prostě ráda. Tradovalo se, že klidně zvládnou i dvanáct čísel za den. Čtyřiatřicetiletá sexbomba dokonce tvrdila, že Icardimu každou noc provádí orální sex. Později řekla, že jen chtěla naštvat trolly. Mimochodem, před Icardim byla vdaná za další fotbalovou personu Maxi Lópeze. Mohla být právě její náruživost důvodem rozvodu?

Jenomže teď se ukázalo, že na jejím sexuálním apetitu může být hodně pravdy. Na kanálu Twitch bývalého útočníka Inetu Milán Christiana Vieriho si totiž i toto téma vzal na paškál s další legendou Danielem Adanim.

Chytit pod krkem a vyhodit

Oba někdejší fotbalisté prozradili i další souvislosti a nešetřili historkami ze soukromého života Icardiho a Wandy. Ještě dnes se usmívali jejímu šokujícímu výrazu, když bývalý trenér Interu vyhlásil, aby hráči před zápasy "vyvíjeli co nejmenší úsilí a zbytečně ze sebe nevydávali energii“.

Wanda prý netušila, co na to říct, a doporučila Contemu, aby sex před utkáním sám zkusil. Vieri už se k jejím názorům dříve vyjádřil dost nelichotivě a zopakoval to i tentokrát. „Kdyby můj agent řekl něco takového jako Wanda, chytil bych ho za krk a vyhodil,“ má jasno.

Argentinská celebrita si z toho ale nic moc nedělá. Nara to ve španělské Ibize pořádně rozjela. Na pláž dorazila spolu se svými dcerami a kamarádem. Když se dostala do vody, fotografové pořídili pár pěkně žhavých snímků.

Zdroj: Daily Star

