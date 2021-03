Multitalentovaný Martin Dejdar s nepodařeným podnikatelským projektem. Během koronaviru prodělal statisíce

Slavný český herec Martin Dejdar je doslova renesanční člověk. Proslavil se hlavně jako herec, ale dokonale zvládá i tanec, dabing, zpěv a na obrazovkách ho můžete vidět i jako moderátora. Kromě jiného má velmi dobrý vztah ke sportu. Nebýt slavné kariéry v kultuře, možná by z něj byl hokejista. V posledních měsících se však zapsal do paměti společnosti po konfliktu ohledně jeho záslužné činnosti na pomoc kultuře. Co se vlastně stalo?