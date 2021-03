Muž omylem poslal odvážnou fotku desítkám žen v hromadném chatu. Jeho reakce pak celkem překvapila

Chtěl se pochlubit svými svaly, a tak po cvičení poslal fotku, kde je "nahoře bez". Jenomže místo toho, aby ji ženám posílal jednotlivě v soukromém příběhu, udělal hromadný chat. Ve videu na síti Tik Tok jedna z nich ukazuje reakce ostatních, které jsou vesměs nechápávé, řada "obdarovaných" je docela v šoku.

Místo obdivu posměch

„Může mi někdo vysvětlit, o co jde?“ ptá se jedna z žen. Další dodává, že je to „fakt trapné“. V každém případě netrvalo dlouho a chlapík se místo obdivných komentářů na své svaly dočkal posměchu.

Na druhou stranu pokud by nešlo o omyl a udělal to záměrně, měl by docela odvahu, ne? Šedesát ženských najednou, to aby se do toho fitka raději odstěhoval, aby měl dostatečnou fyzickou kondici a nebyl z toho jeden velký trapas.

Poučím se, přehodnotím život

V každém případě reakce chlapíka mnohé dámy nakonec přeci jen překvapila. Některé čekaly, že přeruší debatu a bude se stydět někde v koutě. On se ale k chybě postavil čelem. „Je mi vážně líto toho, co jsem udělal. Šel jsem po téninku domů pozdě v noci, chtěl jsem chatovat soukromě. Je mi líto těch, kterým jsem ublížil. Poučím se, přehodnotím svůj život,“ kál se muž.

Ani omluva se ale neobešla bez uštěpačných poznámek. „Proč zní, jako kdyby ho k omluvě donutila maminka,“ směje se jedna z komentujících na profilu jedné z žen. Ne všichni ale vše stíhali. „Jak se dá udržet krok s tolika lidmi? Těch komentářů je moc,“ stěžuje si zmatený uživatel. V každém případě je jasné, že svalovec už si dá příště velký pozor.

