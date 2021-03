Nezdravě štíhlá zpěvačka Celine Dionová. Oslavenkyně musela přerušit kariéru kvůli vážné nemoci manžela

Celine Dionová se narodila do velké a chudé rodiny. Hudbě se věnovala od dětství a zlomový okamžik přišel v den svatby jejího bratra Michela, kde ve svých dvanácti letech zazpívala píseň, kterou složila společně se svojí maminkou. Kariéru v osmdesátých letech nastartovala ještě jako francouzská zpěvačka. Devadesátá léta všechno změnila.

Z Kanady do světa

Rok 1990 byl pro její kariéru zlomový. Její písně už nebyly francouzské, ale začala zpívat také v angličtině, aby mohla oslovit celý svět. To se také podařilo a začala sbírat jeden úspěch za druhým. Je držitelkou ceny Grammy a Juno, ale také dvou Oscarů za nejlepší filmovou píseň.

Vrcholem je bezpochyby její skladba k filmu Titanic My Heart Will Go On. To byl však jen jeden dílek v úspěšné kariéře. V ní přišel tragický zlom v roce 1999, kdy ohlásila přerušení kariéry, aby se mohla věnovat svému nemocnému muži, jenž trpěl rakovinou jícnu.

Na scénu se vrátila o tři roky později a do roku 2004 se mohla pochlubit 175 miliony prodaných desek a stala se v té době nejprodávanější zpěvačkou na světě. Matka dvou dětí se musela smířit s úmrtím svého manžela v roce 2016.

Vždy štíhlá

Kromě nádherného hlasu se Celine Dionová udržuje v úžasné formě. Vždy štíhlá a krásná bezesporu nevypadá na 53 let. „Cítím se nyní silnější a krásnější. Jako žena, která sama rozhoduje o svém osudu. Jsem plná energie a užívám si život plnými doušky,“ sdělila zpěvačka v roce 2019 časopisu ELLE.

Ve stejném roce musela setřást bulvární média, která spekulovala o tom, že její štíhlá postava svědčí o zamlčené nemoci: „Dělám to pro sebe. Chci se cítit silně, krásně, žensky a sexy. O své váze se odmítám bavit. Pokud se mi to takto líbí, nehodlám o tom diskutovat. Nesnažte se. Nefoťte mě. Když se vám to nelíbí, nechte mě na pokoji,“ řekla zpěvačka pro deník The Sun.

