Nohavicovi jeblo. Populární zpěvák se nekompromisně opřel do aktuální situace písničkou

Jaromír Nohavica je stále velmi aktivní a jeho písničkářský humor neztrácí svou úroveň. Byť už se nejedná tolik o hlubokého a citlivého “básníka”, umí vzít kytaru a napsat text, jenž lidé chápou na první dobrou. Názor, poselství a humor pochopí každý napříč celou společností. O co v písni Mně snad jebne jde?

Všecko je zavirované

Hra se slovy v jeho ostravském nářečí. To už je prostě Jaromír Nohavica. Na rozdíl od tvrďáků, jako je Daniel Landa, který už říká dost všem restrikcím, zde Nohavica mimo politické ambice ve svém klasickém nadhledu popisuje situaci známou nám všem.

“Káva nikde, kristepane, všecko je zavirované, zavřené a pod rouškama, táhne se to, pánbůh s náma! Mně snad jebne,” začátek písničky je jasný a každý se v tomto stresovém rozkoukávání se v pandemické situaci poznává. Nohavica však neušetřil ani politiky. “Klaus nenosí respirátor, říká, že je terminátor, že jeho se to netýká, to je holt ta politika, on je prostě jiný level, a my dole, my jsme plevel! Mně snad jebne,” naráží Nohavica na bývalého prezidenta Václava Klause, který je hlasitým kritikem omezování svobody a za to, že navštívil restauraci i ve chvíli, kdy nikdo ostatní nemůže, musí zaplatit deset tisíc korun.

Uklidnění nakonec

Samozřejmě jen málokdo vidí do hlavy Jaromíra Nohavici, ale přece jenom i v poslední sloce jeho na internetu velmi populární písně, která má v současnosti přes jeden milion zhlédnutí, je spíše nadsázka než politická preference.

“Toť nebuďte lidi smutní, z východu sem valí Sputnik, z Unie Astrazeneca. To jsem zvědav, co nás čeká, v dubnu, maximálně v máji, až nás všechny opíchají! Než mně jebne!!!”

Pokud jste písničku neslyšeli, tady si můžete udělat vlastní názor na poslední hit populárního českého písničkáře.

