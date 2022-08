Petr Kramný se snaží svůj případ vrátit k soudu: Egyptská dvojnásobná vražda možná znovu ožije. Jak to tehdy bylo?

Před pár dny to bylo devět let, co českou veřejnost šokovala zpráva z egyptské Hurghady. Hotel Titanic Palace Resort dnes už funguje, jako by se tam vlastně nic nestalo, v roce 2013 tu ale vyhasl život dvou Češek, Moniky a Klárky. Za jejich vraždu si šel sednout ten, který byl při počátku vyšetřování nejvíce zdrcený a ochotně komunikoval s médii. Manžel a otec Petr Kramný.