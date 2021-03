Populární Xena je k nepoznání. První televizní feministka jako aktivistka za Greenpeace na ropné plošině

Rodačka z Nového Zélandu je hvězda jedné role. I když se za svoji kariéru objevila hned v několika seriálových projektech, jen jeden ji proslavil po celém světě. Kdo sledoval televizi v devadesátých letech, tak mu budou následující věty velmi povědomé. „Za časů dávných bohů, hrdinných náčelníků a králů, neklidem zmítaná země zrodila hrdinku. Byla jí Xena, mocná princezna, zocelená žárem bitev. Síla... vášeň... nebezpečí. Její odvaha změní svět.”

První pořádná feministka

Bez nadsázky lze říct, že seriál Xena zafungoval na mladou generaci dívek jako zdravý stimul k tomu budovat svoji nezávislost. Existovala totiž princezna, která s mečem v ruce uměla zlomit odpor a sílu stovek mužů. Hrdinové už nemuseli mít jenom dobře vypracované mužské postavy. Přišla Xena, aby bylo jasno, že i ženy mohou válčit s nepříznivým osudem těžkého světa plného překážek.

Nostalgická vzpomínka na populární televizní seriál přirozeně vznáší otázku. Jak dnes vypadá jedna z nejpopulárnějších hereček odpoledního televizního vysílání? Herečka Lucy Lawlessová, která miluje bojová umění, možná mnohé překvapí. Kromě toho, že nebyla nikdy stydlivá a v několika malých projektech se nebála sebevědomě odhalit své tělo v plné nahotě, se z ní totiž stala opravdová aktivistka.

Spolupráce s Greenpeace

Na instagramovém účtu herečky Lucy Lawlessová se to hemží snímky, které ukazují krásnou herečku stále ve výtečné formě. Padesátka se na jejím vzhledu skoro nepromítá, ale nutno dodat, že by ji poznal jen málokdo. Bez meče a koně na to totiž nejsme zvyklí. Seriálová Xena však umí bojovat i v osobním životě.

Dokonce se přidala k aktivitě Greenpeace, kdy se skupinou dalších aktivistů vylezla ilegálně na ropnou plošinu, aby upozornila na ničení přírody skrze těžbu ropy v Arktidě. Stále krásná a uvědomělá Lucy Lawlessová dokazuje nejenom na svém Instagramu, že opravdu nestárne. Ke cti jí slouží i její morální a osobní aktivita, jež z ní dělají opravdovou bojovnici.

KAM DÁL: Liza Minnelliová slaví narozeniny. Idol homosexuální komunity bojoval s tloušťkou a závislostí na drogách