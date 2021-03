Pravá blondýna je ve skutečnosti intelektuál. Herečka Witherspoon si založila knižní klub

Herečka Reese Witherspoon se proslavila hlavně rolí ve filmech Pravá blondýna. Rozmazlená holka z bohaté rodiny se stane úspěšnou právničkou. Film, kde v komediálním duchu herečka exponuje všechna klišé o blondýnkách, sice nepatří k jediným rolím slavné americké herečky, ale bezesporu většina z nás si ji s tímto filmem spojí.

Velkou kariéru si však vybudovala již dávno předtím. Asi nejkultovnějším snímkem hlavně pro puberťáky a dospívající byl film Velmi nebezpečné známosti, kde našla také svého životního partnera herce Ryana Phillippeho.

Asi největší úspěch i z hlediska umělecké hodnoty zažila díky roli v životopisném filmu o slavném zpěváku country Johny Cashovi Walk the line, za který dokonce získala filmového Oscara. Co se o této čtyřicátnici dozvíme z jejího instagramového účtu?

Knihomolka

Kromě běžných obrázků z domácnosti, zdravých jídel na talíři, fotografií ze zákulisí s jinými hvězdami se Reese Witherspoon liší jednou malou drobností. Ta je dokonce hned v záhlaví jejího instagramového účtu. Doména reesesbookclub totiž odkazuje na její lásku ke knihám.

Není to však obyčejná literární “kritička”, která se vyfotografuje s knihou a dělá tak dobrou reklamu. Slavná herečka totiž provozuje vlastní aplikaci, která se právě knihám věnuje do hloubky. Nutno dodat, že z amerického pohledu. Pravá blondýna svou lásku ke knihám proměnila v podnikání. Kdo by to čekal?

KAM DÁL: Ve stínu slavné maminky. Simona Stašová čekala dlouho, než se zbavila nálepky dcery Jiřiny Bohdalové