Pro starší lidi musí být ty zákazy utrpení, je mi z toho smutno, říká jedna z nejkrásnějších Češek Eliška Bučková

Ubytovací služby otevřeny jen pro lidi na služební cestě, kteří se prokáží potvrzením, zákaz návštěv v nemocnicích na odděleních akutní péče. To jsou zřejmě dvě největší změny, po kterých v rámci zpřísňování opatření sáhla vláda. Naopak maximální vzdálenost, do které se lze vzdálit od bydliště, zatím vymezena nebyla, stejně jako se odkládá povinné nošení respirátorů na rizikových místech.

Žádný úsměv, náznak emocí. Jen roušky

Je logické, že spousta lidí propadá depresím a mají pocit, že boj s covidem je marný. „Podle mě je na tom všem nejsmutnější to, že máme omezené styky s přáteli, rodinou, prarodiči. Samota, strach, negativní zprávy v médiích, neustálé změny, zákazy, nařízení. To na nikoho nepůsobí dobře,“ uvažovala pro Čtidoma.cz Eliška Bučková.

Ze života jako by vymizela radost. „Když už máte to štěstí někoho na ulici potkat, všimnete si pouze roušky, žádný úsměv, náznak emocí, nic. Nechci, aby to vyznělo jako odpor k nařízení vlády, je to pouze moje osobní konstatování aktuálního života,“ vysvětlila pro Čtidoma.cz jedna z nejkrásnějších Češek, která se v roce 2010 dostala do elitní desítky prestižní světové soutěže Top Model of the World.

Je mi z toho smutno

Rodačka z Hodonína tvrdí, že ačkoli to nenahradí osobní kontakt, je ráda alespoň za online komunikaci. „Já se s tím nějak poperu. Ale pro starší lidi to musí být utrpení. Pro většinu z nich je největším darem a radostí to, že si na ně jejich rodina udělá čas a navštíví je, pohladí. Z toho je mi smutno, bezmoc a nemožnost plánování. Pevně věřím, že to brzy pomine,“ dodala pro Čtidoma.cz Bučková.

S tím souhlasí i moderátoka televize Nova Iveta Vítová. „Co se protiepidemických opatření týče, musíme to respektovat, ať už se nám to líbí, nebo ne. Každopádně bych si kvůli všem dětem i jejich rodičům přála, aby už alespoň otevřely školy,“ vyjádřila se pro Čtidoma.cz maminka sedmileté Anetky.

