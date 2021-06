Superstar Krejčíková nás během víkendu připraví o nervy. Ona hodlá zůstat klidná a s podporou legend vyhrát i pro zesnulou trenérku

Rodačka z Ivančic u Brna se právě v těchto dnech dostala na vrchol svého tenisového života. I přesto, že už ve své kariéře vybojovala Barbora Křejčíková 5 grandslamových titulů - 3 v mixu a 2 s Kateřinou Siniakovou ve čtyřhře, podařilo se jí až nyní uspět v singlovém pavouku jednoho ze čtyř grandslamů. Dívka, která od osmnácti let vyrůstala pod vedením naší úspěšné tenistky Jany Novotné, nyní úročí vše, co ji tato legendární hvězda v roli trenérky naučila. Právě jí směřoval polibek, který Barbora poslala do nebe po vyhraném semifinále nad řeckou sokyní. Hvězdná Novotná podlehla před necelými čtyřmi roky vážné nemoci, její rodina však zůstává mladé hráčce i nadále nablízku. Barbora k tomu řekla pro wtatennis.com: „I když už tu sama Jana není, tak jsou tu pořád její rodiče a její kamarádi, kteří mi píšou. Je tu Martina Navrátilová, která byla k Janě strašně blízko, je tu pan Kodeš, který jí pomáhal. Jsem moc ráda, že jsou tu další lidé, kteří mi ji alespoň trochu nahradí a řeknou mi, co by si myslela. Jsou rádi, že Jana měla správné oko a že mě poslala tam, kam mě poslala.“

Chci uspět v singlech

Právě Martina Navrátilová a Jan Kodeš seděli během vypjatého zápasu Krejčíkové s Řekyní Sakkariovou v loži přímo na dvorci a sledovali, jak se česká hráčka s ledovým klidem dere přetěžkými výměnami k vysněnému cíli. Oba ji také zásobují radami, píší jí zprávy a snaží se jí být oporami v cestě za trofejí. Právě ta je pro ni motivací i přesto, že ji mnozí považují spíše za specialistku na čtyřhry. „Dostala jsem tuto nálepku. Ale já si nikdy nepomyslela, že chci hrát jen čtyřhru. Naše první dva grandslamy jsme vyhrály, když mi bylo 22 let. Ale já chtěla hrát singly, tvrdě dřít, vylepšit svou hru. Chci hrát s nejlepšími hráčkami v singlech,“ vysvětlila pro oficiální web ženské tenisové tour Barbora Krejčíková.

Nyní tenistka dokazuje, že se jí úsilí, dřina a nevídaná pokora vyplatily. Postoupila do finále turnaje v Paříži a má dokonce šanci zopakovat český double Martiny Navrátilové. Ta jej získala dokonce dvakrát v letech 1982 a 1984. „K oběma vzhlížím, mám je moc ráda,“ svěřila českým reportérům Krejčíková na tiskové konferenci po vyhraném semifinále a dodala: „Vždycky jsem je obdivovala za to, co udělali pro tenis a jak inspirovali nás všechny ostatní. Je velká čest, když vám od nich přijde zpráva. Jsou k vám velmi milí, příjemní, chtějí vám dodat sebevědomí, energii. Je to krásné a strašně si toho vážím.“

Ta holka nemá nervy

A podporovat ji budou, stejně jako mnoho sportovních fanoušků doma u televizí, i při velkém finále přímo na centr kurtu na Elysejských polích. To proběhne v sobotu od 15 hodin a určitě nám opět pěkně zahraje na nervy. Snad ne tolik jako ve chvíli, kdy rozhodčí málem zničil Barbořino úsilí při jejím úspěšně proměněném matchballu se Sakkariovou. Také vám vyletěl tep na 150? A všimli jste si, že Bára Krejčíková zůstala víceméně klidná? Ona sama má pro tento dar jednoduché vysvětlení. Zaprvé připomíná kamenný výraz Ivana Lendla, který tím své protihráče přiváděl k šílenství. A přiznává také geny ledového klidu, které zdědila po otci. „Děkuju tátovi, že jsem taky takový kliďas. Uvnitř jsem klidná, nejsem vůbec nervózní, vydávám ze sebe opravdu to, co se uvnitř mě děje. Jsem ráda, že to tak mám, ostatním holkám to musí vadit,“ přiznala wtatennis.com.

Barbora Krejčíková je teprve osm měsíců v první stovce žebříčku WTA a nyní jí chybí jediný vyhraný zápas k tomu, aby se zapsala mezi grandslamové singlové legendy. Do srdcí českých fanoušků se už zaryla i svým krásným gestem, kdy po vítězství nakreslila na oko kamery srdíčko a vepsala do něj Libuše Šafránková. Vyjádřila tak osobní soustrast k úmrtí oblíbené herečky právě v den, kdy se jí povedl velký úspěch. Přijde ten největší? I kdyby nedošla až pro pohár - soupeřka Anastasia Pavljučenkovová je v grandslamovém finále poprvé, ale má za sebou mnohem výraznější singlové úspěchy - bude letošní Roland Garros pro Barboru Krejčíkovou nejpovedenějším momentem kariéry. A to ji ještě v neděli čeká double s Katkou Siniakovou, s níž už dva tituly vyhrála.

