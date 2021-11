Nejděsivější usedlost v Čechách: Prokletý statek Pohádka byl domovem masového vraha Ivana Roubala

Statek Christlhof v jižních Čechách si v posledních letech osvojil jméno Pohádka. Romantický název odkazuje na krásnou krajinu v okolí. Samotný statek je spíše hororovým místem, které vyhledávají dobrodruzi a lovci paranormálních jevů. Důvodem je dlouhá řada těžko vysvětlených úkazů, při kterých lidé propadali šílenství nebo s nočními můrami utekli raději do lesa. Celé místo je údajně prokleto!

Prokletí začíná

Historie usedlosti začíná již v 16. století. Německá rodina Panglerlových postupně postavila tři stavení s pohádkovým výhledem do krajiny. Z původních budov se dochovala ta nejmladší z 19. století. Obyčejné stavení v romantickém prostředí se během událostí velkého požáru nedalekého městečka Strážov mění v děsivé místo.

Stavení chátrá dodnes. V roce 2010 bylo dokonce zapáleno. Oheň však byl včas uhašen, a tak nezpůsobil větší škody. Na zdi bylo ale velkým písmem napsáno: „K posezení k rodinnému krbu zve Ivan Roubal. Už to mám za pár."

Podrobně o situaci referuje dobový tisk. Dne 12. května roku 1828 následkem požáru lehnou popelem dvě třetiny městečka. Občané vidí jasného viníka v podivínské stařeně, která se nedávno nastěhovala do rozbořené chatrče hned pod usedlost Pohádka. Podezřívají ji z čarodějnictví i na základě všelijakých lektvarů, které ve svém skromném domečku vytváří. Zlost obyvatel vyhořelého Strážova se tedy soustředí jejím směrem. Vyvedou ji z chatrče na louku, kde ji lynčují a kamenují. V bolestech a krvi se z posledních sil dobelhá k blízké bříze, kterou obejme a hlasitým projevem z posledních sil prokleje celé místo i s majitelem. Pohádka se od této chvíle mění v děsivé místo!

Běsi, hlasy a zlé předtuchy

Rodina Panglerlových žije na usedlosti Pohádka až do roku 1947, kdy jsou vyhnáni v rámci Benešových dekretů. Během let, které uplynuly od prokletí čarodějnice, se zde potvrzují nevysvětlitelné úkazy. Pravidlem se stávají šílené noční můry a v místnostech je slyšet křik a pláč neznámého původu.

První vážný projev prokletí se odehraje, když se syn Panglerlových vrací z druhé světové války, kterou se štěstím přežil, aby ho nakonec někdo zastřelil těsně předtím, než vstoupí do domu.

Když rodina Panglerlových objekt opustila, vystřídalo se v domě hned několik nových nájemníků, kteří nápor běsů, hlasů a šílené energie nevydrželi. Jedna rodina skončila tragicky, když žena v pomatení smyslů z usedlosti utekla s dětmi do lesa a její muž se oběsil přímo v domě.

Další nájemnice se velmi rychle byla donucena přestěhovat, protože noční můry a zlé předtuchy jí nedaly spát. Vypráví se i příběh dvou rodin, které při výletě na kolech přespaly v prázdném statku Pohádka. Traduje se, že prokletí a zlé myšlenky popadnou jen ty, kteří přespí v domě přes půlnoc. Jedna rodina se na základě hrůzné noci odhodlala objekt opustit ještě před půlnocí a druhá zůstala. Všichni členové rodiny, co přespali do rána, postupně do roka zemřeli kvůli automobilové nehodě nebo utonutí. Rodina, co unikla, žije dodnes...

Masový vrah Ivan Roubal

Pravděpodobně nejznámějším obyvatelem statku Pohádka byl masový vrah Ivan Roubal. Ten si objekt pronajmul v roce 1991 s plánem vytvořit zde oboru jelenů. Nikdy nedostal povolení, a tak začal pěstovat vietnamská prasata, drůbež a dva malé koníky.

Ivan Roubal se po opuštění Svědků Jehovových začal zabývat mystikou a okultismem. Statek Pohádka byl k tomuto učení ideálním místem.

Zajímavostí je, že Roubalovo šílené vraždění začalo až ve chvíli, kdy obýval statek Pohádka. Předtím neměl žádné problémy se zákonem.

Soud pachateli prokázal pět vražd, ale z dalších tří byl obviněn. Nikdy se ale nenašla těla, která by ho z dalších zabití usvědčila. Jednat by se mělo o podnikatele Františka Heppnera a jeho ruskou přítelkyni, které měl zavraždit přímo na statku. Podle vyšetřovatelů důležitou roli hrají Roubalova vietnamská prasata. Těm udajně zabitá těla předhodil jako potravu, aby se zbavil všech důkazů. Ivan Roubal, bývalý člen svědků Jehovových, byl odsouzen na doživotí a roce 2015 zemřel v karvinské věznici. Má na jeho vraždění vliv prokletí statku Pohádka? To už je jen spekulativní otázka. Jisté je, že už tak děsivé místo posunul na novou úroveň. Statek Pohádka je dnes v katastrofálním stavu, ale je stále objektem návštěv mnoha dobrodruhů, kteří se pokoušejí přijít děsivému místu na kloub.

