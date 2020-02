6 tipů na kvalitní knihy o finanční gramotnosti

Čím dál tím více lidí se domnívá, že finanční gramotnost by se měla vyučovat jako samostatný předmět na školách. Už na základní škole by podle odborníků mělo být dítě schopno vhodně nakládat se svěřenými penězi a mělo by vědět, jakou mají peníze cenu. Bohužel, pro mnoho mladých lidí je finanční gramotnost neznámým pojmem a ani někteří dospělí nemají dostatek informací. Získat je mohou ale z několika celosvětově známých knih, které jsou do jisté míry svými přístupy převratné. Po jakých knihách k tomuto tématu se v knihkupectví poohlédnout?