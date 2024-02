7 tipů na rekonstrukci domu

Přestavba domu začíná inspirací

Při plánování rekonstrukce domu je inspirace klíčová. Na trendy moderní doby natrefíte nejen na online platformách a v designových časopisech. Mnohem lepší je však navštívit například kuchyňské či koupelnové studio, ve kterém si můžete materiály osahat a udělat si lepší představu o tom, jak daný kousek zapadne do vašeho interiéru. V ideálním případě si nechejte poradit na místě od profesionálů, kteří dobře rozumí vašim požadavkům a ví, jakou variantu zvolit tak, aby nebyla krásná pouze na oko, ale aby vyhovovala i praktickým nárokům. Široký výběr a dostupnost poboček po celé republice je už třešnička na dortu, která vám usnadní mnohá rozhodování.

Rekonstrukce domu svépomocí

Pokud chcete snížit náklady za rekonstrukci, udělejte některé práce svépomocí. Například malování, jednoduché úpravy interiéru nebo zahradní práce můžete provést sami s minimálními náklady na pracovní sílu. Nicméně je důležité si uvědomit své schopnosti a hranice. Také vezměte v potaz fakt, že i menší rekonstrukce rodinného domu vyžaduje určité věci, bez kterých se zkrátka nehnete z místa. Pořiďte si kvalitní nářadí od českého dodavatele Elespo, pracovní oděv, a hlavně posbírejte informace a zkušenosti, které vám rekonstrukci značně usnadní.

Jak si vybrat vzhled nové fasády?

Pokud chcete obměnit vzhled fasády, zvažte několik faktorů, včetně estetických preferencí, trvanlivosti a údržby. Skvělou a nesmrtelnou volbou je například fasáda z lícových cihel, ze kterých si můžete udělat i bytelný plot. Jde o velice odolný materiál, který zvládne i třeskuté mrazy. Lícové cihly jsou vyráběny ražením hlíny do formy, přičemž každá je originál. Tato fasáda domu je oblíbená také proto, že svým vzhledem připomíná ručně vyráběné cihly, které ale nepotřebují téměř žádnou údržbu a vybrat si můžete z opravdu pestré škály barev a typů.

Proč vyměnit okna?

Výměna starých oken za nová dramaticky zlepšuje energetickou účinnost budovy. To samozřejmě vede k úspoře nákladů za energie, vytápění a případné chlazení během léta. Moderní okna přispívají k odhlučnění, čímž zvyšují komfort vašeho domova. Investice do výměny oken během rekonstrukce se tak vyplatí v podobě nižších účtů za energie a většího pohodlí.

Proč při rekonstrukci myslet na zachytávání dešťové vody?

Zachytávání dešťové vody je ekologické a ekonomické řešení, které vám umožní zalévat zahradu, splachovat toaletu nebo mýt automobil za nulové náklady. Právě tento šetrný způsob pomáhá snižovat spotřebu pitné vody a zároveň přispívá k udržitelnosti životního prostředí. Pokud plánujete rekonstrukci, zvažte instalaci nádrže na zachytávání dešťové vody, která nejen ušetří přírodu, ale také pár tisíců ve vaší peněžence.

Proč mít peníze do rezervy a kde si půjčit?

Zejména během rekonstrukce starých domů se mohou objevit nečekané náklady, kdy bude potřeba sáhnout hlouběji do kapsy. Proto je dobré mít určitou částku peněz bokem jako rezervu, kterou budete moci v nenadálé situaci použít. Jestliže vám chybí finanční prostředky, pomůže vám půjčka na rekonstrukci domu, díky které budete moci bez problémů pokračovat a dotáhnout práci do zdárného konce.

Oznámení o rekonstrukci

Ještě, než se pustíte do rekonstrukce, zjistěte si, zda je k zapotřebí mít stavební povolení či ohlášení stavby. Pokud jste vlastníkem bytu, bohatě postačí, když oznámíte rekonstrukci společenství vlastníků jednotek. V případě, že chcete zmodernizovat družstevní byt, budete potřebovat „souhlas s přestavbou“. No a v posledním případě stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím, které jsou hluboké maximálně tři metry a mají nanejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví, nepotřebují stavební povolení. Stačí jen ohlášení stavby a můžete se směle pustit do rekonstrukce.

Při rekonstrukci platí známé „dvakrát měř, jednou řež“

Usnadněte si práci a spoustu nervů – poslední radou, jak projít celým procesem bez většího stresu je udělat si plán a zorganizovat průběh na papír. Vytvořte si detailní plán, který bude zahrnovat veškeré práce, jež je potřeba udělat a stanovte si jasný časový rámec. Tento úkon vám pomůže udržet tempo s postupováním kupředu a minimalizovat zpoždění nebo předejít nepředvídaným komplikacím. Plánování také umožní efektivně nakládat s finančními prostředky – stanovení rozpočtu a sledování výdajů v průběhu rekonstrukce domu minimalizuje riziko překročení vašich finančních možností.

Pokud si nejste jisti v kramflecích, nebojte se obrátit na profesionály, kteří se v oboru pohybují zcela běžně a mají nespočet zkušeností. I takto se dá ušetřit spousta práce, pokud nejste zrovna zdatný domácí kutil a rekonstrukce svépomocí by pro vás byla spíše za trest.

Teď už vám nic nebrání pustit se s radostí do rekonstrukce a těšit se z dobře odvedené práce.