Advokát se zastřelil v soudní síni, když dokazoval mandantovu nevinu

Sám Vallandigham byl velmi zajímavou osobou. Byl především politik, předseda demokratické strany státu Ohio. Opakovaně kandidoval do amerického kongresu, dvakrát neuspěl, ale pak třikrát za sebou zvítězil. Když vypukla válka severu proti jihu, hlasitě proti této válce vystupoval a kritizoval především prezidenta Abrahama Lincolna, což mu vyneslo přezdívku „nejnenáviděnější muž na severu“. Nakonec to dopadlo tak, že byl sám odsouzen za vyjadřování podpory nepříteli a byl odeslán do vyhnanství právě na území Konfederace.

Střelil se do břicha před ctěným soudcem

Po válce se dále věnoval politice a také advokacii. Právě jeho druhé zaměstnání se mu stalo osudným. V roce 1971 byl obviněn z vraždy Thomas McGegen. Šlo o hospodskou rvačku a přestřelku, která skončila smrtí jednoho z účastníků. Podle obžaloby měl střílet právě McGegen. Vallandigham se pokusil McGegena hájit poněkud svérázným tvrzením, že se muž zastřelil omylem sám.

Mělo k tomu dojít tak, že v přestřelce vkleče tasil revolver, který ale nechtěně vystřelil a dotyčný muž si tak sám prostřelil břicho. Soudce nevypadal, že by ho Vallandighamova teorie nějak přesvědčila, takže advokát přistoupil k názorné ukázce, kde chtěl demonstrovat, jak se celá věc stala. Použil přitom skutečný revolver, který ale měl mít prázdný bubínek. Ve skutečnosti v něm jeden náboj zůstal ,a tak Vallandigham zakončil své vystoupení tak, že se sám střelil do břicha. Přes všechnu snahu se jej už nepodařilo zachránit a zemřel přímo u soudu.

Zajímavé je, že k prakticky stejnému případu došlo v roce 2019 ve městě Ixopo v Jihoafrické republice. U tamního soudu omylem zemřela významná advokátka Addelaid Ann Ferreira Wattová. Ta měla v soudní síni manipulovat se zbraní, která sloužila jako důkaz. Zbraň Wattové omylem upadla na zem a vystřelila. Wattová byla zasažena a zemřela krátce po převozu do nemocnice. Povolání obhájce se tak jeví poněkud nebezpečnější, než by se mohlo zdát.

