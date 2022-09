Američan škytal dlouhých 68 let. U hlavy si nechal vystřelit z brokovnice, aby se lekl a utrpení skončilo

Charles Osborne se narodil v roce 1893, ale škytavka se u něj objevila až v roce 1922, když pracoval na své farmě. Škytavka začala jednoho dne, když se Osborne chystal porážet vepře.

„Věšel jsem 350kilového vepře na porážku. Zvedl jsem ho a pak jsem upadl. Nic jsem necítil," vysvětlil Osborne v roce 1982 časopisu PEOPLE. Tento drobný incident vyvolal záchvat škytavky. Ale na rozdíl od většiny škytavek, které skončí během několika minut, tahle pokračovala dál. Osborne vyhledal lékaře, ale nikdo nedokázal jeho záhadný stav vyléčit. Jak roky plynuly, Osborne se začal obávat, že stráví zbytek života škytáním. Bohužel nebyl daleko od pravdy.

Nepomohla ani brokovnice

Co přesně bylo příčinou škytání, se nikdy pořádně nezjistilo. Mluvilo se o poškození bránice zmíněným pádem nebo o prasklé cévce v mozku, ale přesvědčivé vědecké vysvětlení nikdy nepřišlo, stejně tak nefungovala nikdy žádná léčba. Osborne zkusil opravdu všechno, dokonce nechal kamaráda, aby mu u hlavy vystřelil z brokovnice, protože existovala naděje, že leknutí a šok by ho mohly škytání zbavit. Nic se však nestalo.

Přesto se jedna medicína našla. Na klinice Mayo mu lékaři začali podávat vysoké dávky oxidu uhelnatého. Jenže nelze trvale přijímat vysoké dávky tohoto plynu, pro Osborna to mohlo mít smrtící následky, takže se s tímto druhem léčby přestalo. Osborne začal svůj stav brát jako nezvratný, za léčbu utratil spousty peněz a dál už nechtěl pokračovat. Lidé mu psali spousty dopisů s dalšími návrhy, co dělat. Na každý z nich odpověděl jedinou větou: To už jsem zkusil.

430 milionů škytnutí za život

Po letech utrpení se Osborne naučil nevydávat tento zvuk tím, že mezi škytáním dýchal. „Každou minutu třikrát nebo čtyřikrát vypnul hruď," řekl jednou jeho kamarád Kevern Koskovich. „Bylo na něm vidět, že škytá, ale nevydával žádný zvuk. Těžce se nadechoval - to je nejlepší způsob, jak to popsat."

Přetrvávající škytavka může způsobit vážné zdravotní problémy

Navzdory svému nešťastnému stavu byl Charles Osborne dvakrát ženatý, měl osm dětí, a dokonce nějaký čas pracoval jako dražitel. Byl odhodlaný žít svůj život naplno, se škytavkou i se vším ostatním. Ačkoli se škytavka může zdát nepatrná, přetrvávající škytavka může způsobit úbytek hmotnosti, vyčerpání a psychické problémy a Charles Osborne tato nebezpečí zažil na vlastní kůži.

O své nemoci řekl: „Nevím, jaké by to bylo, kdybych je neměl. Pořád mě to tak bolí, jak sebou škubu." Vědci odhadli, že v období od 29 do 96 let Osborne škytl odhadem 430milionkrát. Pak se v červnu roku 1990 stalo něco, v co už nikdo nedoufal. Škytavka zmizela. Osborne měl obrovskou radost, zažil úlevu a konečně mohl žít bez škytání. Bohužel jen necelý rok po záhadném zmizení nemoci Osborne zemřel.

