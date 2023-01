Andělské poselství na středu 11. 1. 2023: Rituál hojnosti bude dnes překvapivě silný

Naše myšlenky jsou živoucím důkazem toho, že se přání mohou splnit. Ačkoliv k tomu občas vede cesta, která by nás jakživ nenapadla. Dnešek znamená, že se ubíráme vytouženým směrem a začínáme žít život, po kterém jsme vždy toužili.

Vodnář se chystá na svou vládu

Slunce je v plné vládě Kozoroha, Měsíc je pár dní po úplňku. Nov ve Vodnáři vrcholí 21. 1. 2023 ve 21:53. S tímto datem přijde také změna vládnoucího Kozoroha na bohémského Vodnáře, jehož primárním zájmem je svoboda.

Andělé dnes upozorní na to, abyste pečlivě sledovali své myšlenky, neboť přání se vám může zhmotnit téměř v okamžení. Požádejte o informace, které vám momentálně chybí. Vesmír vám je pošle v podobě znamení, která se mohou objevit při cestě do práce nebo domů. Zbavte se ale obav z hmotného nedostatku. Pokud stále přiživujete pocit, že na tom nejste dobře, tato situace začne dříve či později hrát ve vašem životě hlavní roli. Rituál hojnosti spojený se silnou manifestací bude dnes mimořádně silný.

Zázraky se budou dít právě dnes

Vypadá to, že pro některé bude také středa počátkem konce důležité fáze jejich života. Už se naučili vše, co měli, a teď je čas pustit do života nové. To ale může ještě z části blokovat vládnoucí Kozoroh, protože není příznivcem velkých změn. Vodnář to má přesně naopak, ten přímo touží po dobrodružství a nejraději by zažíval novoty každý den. Ptali jste se někdy lidí v tomto znamení, jak často doma stěhují nábytek, obměňují šatník nebo kupují během roku nový diář?

Vaše síla pramení ze schopnosti usadit se v radosti. Kroky, které teď musíte podniknout, vnesou štěstí do života také členům vaší rodiny. Dusno, které se u vás doma dlouho drželo, se jako zázrakem rozpustí. Takovou změnu můžete podpořit vykuřovadlem s bílou šalvějí nebo zapálenou zelenou svící. Právě tato barva značí štěstí, hojnost a blahobyt. Bílá svíce vám pomůže k novému začátku, červená rozdmýchá lásku udusanou stereotypem.

Pokud jste se dosud trápili kvůli svému životnímu poslání nebo jste ho dokonce nemohli najít, dnešek by měl udělat ve věcech jasno. Možná dokonce trpíte tím, že nevyděláváte tolik peněz, abyste si dopřáli nějakou tu radost nebo dražší dovolenou. Využijte všech schopností, které vám byly dány do vínku, a věřte, že zákon přitažlivosti zajistí veškerou nutnou pomoc. Svůj vnitřní hlas bez váhání následujte. Jste ve své plné síle.

KAM DÁL: Prozrazeno! Eva Burešová zpátky na značkách, zkouší každý den. V seriálu ZOO jí museli upravit kostýmy.