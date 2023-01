Tajemná herečka Květa Fialová: Komunisté jí vyvraždili část rodiny a matku poslali na Sibiř

O svém životním postoji, jímž je vynikající herečka Květa Fialová dodnes stejně známá jako rolemi ve filmu, televizi i na divadelních prknech, vyprávěla tato zdánlivě zasněná žena mnohokrát. A není divu, vždyť její cesta šla často proti všem zvyklostem, které v našich krajích vládnou. Jistě i proto, že již od dětství vyrůstala pod vlivem své matky, která v mládí, jež prožívala jako členka šlechtického roku v pravoslavném Rusku, objevila buddhismus a jeho učením se také celý život řídila.

Sovětští komunisté vyvraždili část její rodiny

„Byl to šlechtický rod a když tam nastoupil bolševik, tak je zlikvidovali, zabili a moji maminku s rodinou odvezli na Sibiř do Permu. Naštěstí je nezabili a oni se mohli po válce vrátit na Moravu,“ prozradila Květa Fialová střípek z historie svojí rodiny ve své 13. komnatě v České televizi. Svoje zkušenosti se sovětskou armádou měl podle jejích dalších slov i hereččin otec, ruský legionář, s nímž se maminka potkala v době svých studií na umělecko-průmyslové škole.

Setkala se s vlastním strachem

Manželství to ale šťastné nebylo, otec byl přísný na dcery a jak se dalo čekat, i na jejich matku, která i díky své víře toužila po klidu a lásce. Jejich svazek tak vydržel sotva do nástupu malé Květy do školy. Ta musela jít tehdy k soudu, aby se zpovídala ze svého vztahu k rodičům. Květa Fialová měla tehdy z otce (poznamenaného i vojenskou kariérou) tak velký strach, že na dotaz soudce, koho má raději, jestli otce nebo matku, odpověděla, že otce, aniž by to byla pravda. Proč? “Protože jsem si řekla, že kdyby to četl, tak by se na mě zlobil, ale maminka to pochopí, proč jsem to řekla. Vidíte, co dělá s lidmi strach?“ zamyslela se na okraj herečka nad momenty, které mohou být v životě rozhodující.

Mezi výrazné role Květy Fialové patří

- arizonská pěnice Tornádo Lou ve filmu Limonádový Joe

- hraběnka Thunová ve filmu Adéla ještě nevečeřela

- Šarlota v Účastnících zájezdu a další

Úmysl to byl dobrý...

Zkušenosti rodičů nemohly Květu Fialovou přesvědčit o tom, že by se komunistický režim mohl podobat jejímu ideálu. Jak sama říkala, prvotní myšlenky byly dobré a v mnohém by se mohly shodovat s jejím pohledem na svět a lidi kolem ní. Pak se ale do všeho vložili lidé s ambicemi a touhou po moci. Z původního úmyslu, zachránit ruské lidi před bídou a utrpením, se stala další bída a další utrpení, což dobře věděla od otce i od matky.

Hrůzný konec války všechno dokonal

Navíc přišla její vlastní zkušenost z konce války, za kterou mohl jeden ze sovětských vojáků. Znásilněná a ponížená nevinná patnáctiletá dívka nemohla dělat nic jiného, než se pokusit se svým osudem vyrovnat. Květa Fialová to vyřešila po svém. Svoji křehkou duši sice zachránila, po celý život se ale potýkala nejen s nedůvěrou k mužům, ale také k politice, kterou z mnoha věcí vinila. V rozhovoru pro Novinky přiznala, že komunismus zkrátka přijmout nemohla. A když přišla nabídka na vstup do strany, vymluvila se na nedostatek znalostí pro takový krok.

