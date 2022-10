Pacifista zajal padesát Němců. Prostě jsem je obklíčil, řekl velitelům

York byl povolán do armády jako branec. Odvodové komisi sice vysvětloval, že Bible mu zakazuje vzít do ruky zbraň nebo někoho zabít, protože je to těžký hřích, ale to komisaře příliš nevzrušovalo. Křesťané měli obecně výjimku a do armády nemuseli, pokud nechtěli, ale nějací Adventisté sedmého dne byli pro úředníky jen sekta, takže York musel narukovat.

Nasaďte kaplana

Skončil u 328. pluku elitní 82. divize zvané All American ve Fort Gordonu. Ve výcviku patřil k nejlepším, byl opakovaně chválen, ale současně neustále rozčiloval své velitele tím, že jim nosil Bibli a tvrdil jim, že nemůže bojovat. Ti nakonec přivolali vojenského kaplana, aby dal nějak celou věc do pořádku. Kaplan s ním mluvil několik hodin, až ho konečně přesvědčil, že prostě Němce může zabíjet i jako křesťan. Alvin York byl připraven jít do boje.

Vzal konečně do rukou pušku Enfield 1917 a naučil se střílet. Když se svou jednotkou přeplul výsadkovou lodí kanál La Manche a vylodil se ve Francii, rychle pochopil, že se mu puška bude náramně hodit. Brzy se dostal do boje, pušku vyměnil za francouzský kulomet Chauchat, ale příliš spokojen s ním nebyl. Špatně se s ním mířilo a byl velmi těžký.

V Argonnském lese

Jednotka byla převelena do Argonnského lesa, kde se právě měla odehrát jedna z největších bitev války. Do akce šly do té doby nevídané obrněné kolosy – tanky. „Je to jen hrůza a destrukce,“ napsal si do deníku York. Brzy se zapojil do prvního velkého frontálního útoku. Prorazil společně se svou jednotkou za německé linie. Ztráty byly těžké, do německého zázemí proniklo jen sedmnáct Američanů. Tam narazili napřed na nic netušící týlové zdravotníky, kteří se ihned vzdali. Jenže nedaleko byly další zákopy plné Němců. Hrstka Američanů pro ně nebyla žádný velký problém. Jenže tehdy přišla hvězdná chvíle Alvina Yorka. Začal pálit na Němce ukryté v zákopech a dával doslova jeden zásah za druhým jako v akčním filmu. Jeho muška i rychlost střelby byla neskutečná. Sám říkal, že to bylo jako střílet kachny brokovnicí.

Němci byli totálně zmateni, všude kolem létaly kulky, muži padali s prostřelenými hlavami, nikdo nevěděl, co se děje. Bylo jasné, že byli napadeni silnou nepřátelskou jednotkou. Velitel zvedl bílý hadr, napíchl ho na bajonet a vylezl první ze zákopu. Nabídl kapitulaci celé své jednotky. Za chvíli už se ze zákopu hrnulo padesát Němců s rukama nahoře.

Obklíčil jsem je, pane

Přivedl Němce zpět za své linie, kde na něj jeho velitel koukal jako blázen. „Vidím, že jste, Yorku, zajal celou německou armádu,“ chválil ho velitel a zeptal se ho, jak se mu to vlastně podařilo. „Obklíčil jsem je, pane,“ zněla jeho odpověď. Ta se stala legendární větou v celé All American divizi. Když nevíš, co s nepřítelem, prostě ho obklič.

Hrdina stříbrného plátna

V hlášení velitele byl nakonec velmi impozantní seznam. York zajal 132 Němců, 25 zabil a zrekvíroval 35 kulometů. York musel svůj příběh vlastními slovy vykládat před komisí a dalšími nadřízenými. Okamžitě obdržel několik vyznamenání, mezi jinými i Medaili cti, nejvyšší americké vojenské vyznamenání. V roce 1941 byl na motivy jeho příběhu natočen snímek s názvem Seržant York se slavným Garry Cooperem v hlavní roli.

Zdroj: allthatsinteresting.com

