Co by se stalo, kdyby byly odpáleny všechny atomové zbraně na světě

Vyhlídka na jadernou válku už nás děsí celé měsíce. V dnešní době je ale tento ničivý scénář jen těžko představitelný. Jaké přesně by použití nukleárních zbraní mělo následky?

Tato děsivá otázka začíná veřejnost zajímat čím dál tím více. Na sociální síti YouTube se objevilo video, které odhalilo, co přesně by se stalo, kdyby všechny jaderné zbraně na světě byly odpáleny ve stejnou dobu.

Kanál Kurzgesagt – In a Nutshell dokonce oslovil hned několik vědců, aby svým divákům poskytl ověřené informace. To, co zjistili, rozhodně není pro slabší povahy.

Rusko a USA

Většinu jaderných zbraní na světě vlastní podle průzkumů Rusko a USA, a to zhruba 14 000 nukleárních zbraní z celkového počtu. O zbylých 1 000 se poté dělí Anglie, Čína, Francie, Severní Korea, Izrael, Indie a Pákistán.

Ve videu jeho autoři prozradili, že pouhé 3 jaderné zbraně dokáží zdemolovat celé město. Odpálení 13 500 jaderných zbraní by tak dokázalo zničit 4 500 světových měst, přičemž by byla vyhubena zhruba polovina lidí na Zemi a stále by zbývalo 1 500 nepoužitých nukleárních zbraní.

Obrovská ohnivá koule

Jiná situace by nastala v momentě, kdy by se všechny světové nukleární zbraně odpálily na jedno místo. Na místě, kam by dopadly by se údajně vytvořila gigantická ohnivá koule o průměru 50 km.

Dopad atomových zbraní by byl slyšet po celém světě a způsobil by tak obrovské tlakové vlny, že by v následujících týdnech obletěly celou Zemi zhruba desetkrát. To ale není vše. Výbuch by mimo utvoření obrovské ohnivé koule také zničil vše v okruhu necelých 5 000 km.

Navíc by se celosvětově zdvojnásobilo množství radioaktivního materiálu. To znamená, že by celá oblast stovky kilometrů po větru od místa výbuchu byla neobyvatelná.

Zdroj: Daily Star

