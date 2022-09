Cestovatel časem nabízí fascinující výlet! Do budoucnosti chce vzít s sebou osm dalších lidí

Jeden z uživatelů na sociální síti TikTok, který o sobě tvrdí, že je schopný ohýbat si časoprostor, jak se mu jen zlíbí, na svém online profilu zveřejnil znepokojující video.

Muž v něm tvrdil, že se do současnosti vrátil z roku 2906 kvůli tomu, aby nám pomohl zachránit svět. Tento varovný příspěvek není jeho prvním a s největší pravděpodobností ani posledním. Pod několika předešlými videi muže bylo možné najít desítky komentářů od uživatelů, kteří byli přesvědčeni o tom, že je "tahá za nos".

Údajný cestovatel časem se proto rozhodl jednat a dokázat, že opravdu umí cestovat do budoucnosti. „Ano, jsem opravdový cestovatel časem a brzy s sebou do budoucnosti vezmu 8 lidí,“ uvedl v příspěvku.

„V následujících 6 měsících náhodně vyberu 8 lidí a vezmu je s sebou do roku 2906,“ pokračoval. Mimo důkaz o tom, že cestování časem je reálné, mu plánovaná cesta do budoucnosti poskytne možnost ukázat několika lidem osud, který nás podle muže čeká a nemine.

„Nejen, že mi to pomůže dokázat, že jsem opravdový cestovatel časem, ale také vám to umožní nahlédnout do budoucnosti,“ uvedl. Podle mladíka bude mít 8 vyvolených možnost přesvědčit se o tom, před čím se snaží varovat lidstvo, o katastrofě, která se k nám blíží každým dnem.

Lidé se údajně musí začít k Zemi chovat mnohem lépe, jinak podlehnou zkáze, stejně jako celá planeta. Podle muže je ale stále ještě čas vše napravit.

Sledující, kteří na video narazili, byli nadšení, zalíbila se jim totiž možnost výletu do budoucnosti. Dokonce se na sebe v komentářích snažili upoutat pozornost, aby tak zvýšili šance na to, že budou vybráni.

„Prosím, vezmi mě s sebou, já jsem se tam vždycky chtěl podívat,“ napsal pod video jeden z nich.

„Já bych se také chtěl přidat. Myslím si, že to bude zajímavá a informativní cesta, rád bych se ale vrátil do roku 2022,“ objevilo se pod příspěvkem. Tak schválně, kdo nakonec pojede!

Zdroj: Daily Star

