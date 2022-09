K Zemi míří asteroid a astronomům tuhne krev v žilách. Co se stane v červnu 2023?

Údiv střídalo zděšení a obavy. Výpočty, které běžně spíše zmírňují prvotní předpoklady možného střetu, tuto možnost spíše potvrzovaly. Stane se 4. červen příštího roku tím posledním, kdy ještě bude Slunce svítit i pro modrou planetu?

Kudy poletí objevený asteroid?

Když na počátku tohoto roku vědci z arizonské observatoře Mount Lemmon zpozorovali v teleskopu nový objekt, který popsali jako asteroid o průměru přibližně sedmdesáti metrů, pohyboval se ve vzdálenosti přibližně třinácti milionů kilometrů od Země. Přesto mnohým doslova nahnal husí kůži, protože již první předpoklady počítaly s tím, že se dráha jeho vesmírné pouti v blízké budoucnosti protne s oběžnou dráhou Země kolem Slunce a asteroid tak způsobí nevratné škody. První odhady ale bývají v tomto oboru děsivější, než pozdější důkladnější propočty. V tomto případě to ale bylo jinak.

Další dny plné děsu

V případě asteroidu, který dostal označení 2022 AE1 se ale v prvních sedmi dnech naopak pravděpodobnost, že se v příštím roce střetne se Zemí stupňovala. Jeho dopad by znamenal podobnou katastrofu, jako střetnutí s Tunguzským meteoritem. Co by se stalo dnes, v moderní době a zvláště v případě, že by dopadl do obydlené části světa? Všechny tyto otázky jistě v takové chvíli trápily každého, kdo měl k průběžným výsledkům přístup. Pak navíc přišel další týden, který nejistoty jen znásobil. Nově objevený objekt se na několik dnů schoval za Měsíc v úplňku a vědci museli s dalším pozorováním a upřesňováním jeho dráhy čekat.

Konečně lepší zprávy!

Napínavé chvíle po novém objevení se planetky naštěstí ukončily zpřesněné výpočty, které významně snížily možnost střetu asteroidu se Zemí. A ani to ještě nebyl konec dobrých zpráv - dnes už víme, že v červnu příštího roku by sice měl být objekt 2022 AE1 nejblíže naší planetě, ale i tak ji mine ve vzdálenosti kolem 10 milionů kilometrů, což je i na vesmírné poměry bezpečná vzdálenosti, dokonce přibližně dvacetinásobná té, v jaké Zemi obíhá Měsíc.

Pamatujete na Čeljabinsk?

Dnes už tedy můžeme průlet zmiňované planetky kolem Země očekávat s klidem, ale střet s jiným vesmírným tělesem není nikdy možné tak docela vyloučit, jak ostatně potvrzuje i meteorit, který v roce 2013 dopadl v oblasti Čeljabinsku. Tehdy 15. února těsně před východem Slunce nebe prozářil výbuch bolidu, jehož rozměry při vstupu do atmosféry byly později odhadnuty na přibližně 15 metrů v průměru. Byl tedy téměř pětkrát menší než objekt 2022 AE1. Přesto tlaková vlna, kterou jeho exploze způsobila, ještě ve vzdálenosti 100 kilometrů rozbíjela okna a lidé přicházeli k úrazu.

O tom, co by se tedy stalo, kdyby například do Evropy dopadl sedmdesátimetrový asteroid, raději ani nebudeme domýšlet a budeme věřit, že má Země ještě hodně času na to, připravit se na střet s dalším vesmírným tělesem. Jednou k tomu dojde, ale lidstvo už u toho asi nebude.

Zdroj: sciencealert, universetoday

KAM DÁL: Jak ušetřit za elektřinu: Každý může začít těmito jednoduchými kroky, uspořit se dají až tisíce.