Podvodník vynalezl radioaktivní lék Radithor. Pacient měl díry v lebce a rozpadla se mu po něm hlava

Radithor se vyráběl celých deset let ve společnosti Bailey Radium Laboratories v New Jersey. Sám Bailey nebyl žádný lékař, z fakulty medicíny ho vyhodili. Přesto se rozhodl v oboru prosadit. V roce 1918 panovala jakási radiová mánie, Marie Curie-Sklodowská právě objevila radium a mnoho lidí v něm vidělo všelék na cokoliv. Prodávaly se radioaktivní minerálky, zubní pasty nebo čokolády. Lidé byli doslova zbláznění do neznámého prvku, čímž si mnoho z nich přivodilo rakovinu a zemřelo. Statistiky se o tom bohužel nevedly.

Šarlatán prodává radium

Na této vlně popularity se svezl i Bailey, který přišel s lékem Radithor, který měl účinkovat na všechno od bolesti hlavy po impotenci. Ve skutečnosti to bylo radium rozpuštěné ve vodě. Lék se solidně prodával díky tomu, že Bailey platil doktorům za jeho předepisování pacientům.

Mezi jeho uživatele se zařadil i průmyslník a americký mistr v golfu Eben Bayers, který si poranil ve vlaku ruku a cítil v ní stálou silnou bolest. Lékař mu doporučil právě Radithor, který Bayers začal v dobré víře pravidelně užívat.

Díry v lebce

Lék ze začátku působil jako placebo, takže Bayers si pochvaloval zlepšení stavu a návrat síly do poraněné ruky. Jenže brzy se dostavily jiné účinky. Napřed únava a ospalost, později bolesti hlavy. Bayers sice lék vysadil, ale už bylo pozdě. Rychle hubnul, pak mu začaly vypadávat zuby.

Na Baileye podal stížnost, ale už neměl ani fyzické síly, aby se zúčastnil jako svědek jejího projednání. Úřad pro kontrolu léčiv tedy za ním poslal právníka, který jej navštívil doma. Byl naprosto zděšen tím, co viděl.

Umírající Bayers měl kompletně rozpadlou horní i dolní čelist, rozpadala se mu také lebka, ve které byly velké otvory, skrze něž byl vidět mozek. Jeho tělesné tkáně a orgány se zaživa rozkládaly. Byl to naprosto šílený stav. Bayers zemřel několik měsíců po návštěvě právníka. Přes to všechno ale Bailey nebyl nijak potrestán a naopak rozšířil své výrobní portfolio o další radioaktivní předměty.

Jak se říká, karma je zdarma, takže nakonec sám zemřel na rakovinu a při pitvě bylo zjištěno, že v jeho těle bylo nezvyklé množství radia. Zřejmě tak doslova okusil svou vlastní medicínu.

