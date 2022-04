Covid-19 je možné léčit ivermektinem, na léku se ale nedá vydělat. Dějí se kolem toho zvláštní věci, říká MUDr. Reich

Evropská agentura pro léčivé přípravky nedoporučuje používat ivermektin v prevenci ani v léčbě onemocnění covid-19. „EMA došla k závěru, že důkazy, které jsou v současné době k dispozici, nepostačují k podpoře použití ivermektinu v léčbě onemocnění COVID-19 nad rámec klinických hodnocení,“ píše se na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zároveň platí, že ivermektin není nikde na světě registrován jako léčivý přípravek proti této nemoci.

Podle mnoha odborníků je to ale zvláštní, protože lék proti SARS-CoV-2 opravdu může být účinný. Dění kolem ivermektinu zaujalo i MUDr. Šimona Reicha, který se specializuje na klinické studie.

Jak jste se vlastně dostal k problematice ivermektinu?

Od začátku pandemie, stejně jako spousty jiných lékařů, monitoruji světovou odbornou literaturu, jestli se někomu nezačne dařit léčit covidové pacienty. Koncem roku 2020 jsem narazil přes kolegy z Texasu na záznam výpovědi lékaře jménem Pierre Corry před americkým senátem. Corry jim tam říkal, že mají velmi dobré výsledky s lékem ivermektin, pokud je podán včas. On osobně byl přesvědčen, že ivermektin na covid funguje.

Vy ne? Byl jste skeptický?

Nene, já jsem v té době ani nevěděl, co ivermektin je. Takže jsem se začal zajímat a zjistil jsem, že na tom nejprve pracoval tým vědců v Austrálii, kde všechno začalo. Po prostudování dostupných studií jsem došel k závěru, že by to mohlo skutečně fungovat. Navíc ivermektin stojí pár korun, protože patent na něj dávno vypršel. Je to odzkoušený a relativně velmi bezpečný preparát. Od konce osmdesátých let lidi dostali asi 4 miliardy dávek.

MUDr. Šimon Reich

- vystudoval všeobecné lékařství na lékařské fakultě v Motole

- nastoupil na kliniku dětské chirurgie ve fakultní nemocnici Motol

- následně pracoval na klinice všeobecné chirurgie a traumatologie u Karlova náměstí

- aktivně se angažuje v politickém zákulisí

Moment, ivermektin je přece určen pro zvířata, není to tak?

To je běžná misinterpretace, která je okolo ivermektinu poslední dva roky mně z nepochopitelných důvodů neustále posilována. Od konce 80. let se začal používat u lidí zejména v Africe, je totiž skvěle účinný proti různým parazitózám. Za jeho objev byla udělena Nobelova cena. Až později se začal používat u zvířat. Takže primárně je to lék pro lidi, který se ale také úspěšně používá u zvířat.

Je to v tomto ohledu výjimka?

Ne. Celá řada léků se používá jak u lidí, tak u zvířat - například i nejznámější antibiotikum penicilin. Skutečnost, že se ivermektin používá u zvířat, má jen jeden problém.

Jaký?

Dávkování. Pokud je nějaké léčivo třeba v podobě pasty pro koně, tak není dobrý nápad vzít si to jako lék, protože neodhadnete dávkování. Velmi snadno může dojít k předávkování. Tato skutečnost se nicméně mediálně překlopila do podoby, že ivermektin škodí, protože je určen pro koně. To je naprosto nesmyslná zkratka. U ivermektinu je také problém s tím, že mu vypršely patenty, jak jsem říkal.

Co to znamená?

Že žádná soukromá společnost nechce financovat jeho studie, protože se na tom nedá nic vydělat. Udělat kvalitní lékovou studii je strašně nákladné. Za celé dva roky pandemie tak vznikly jen studie z regionů, jako je Jižní Amerika nebo Afrika či Indie. V západním světě je ale k výsledkům studií z těchto zemí velká nedůvěra. Takže to je důvod, proč se za celou dobu objevilo tak málo vědecky podpořených informací v západních renomovaných časopisech.

Které studie tedy byly otištěné?

Jen tři studie, dvě z nich v prestižním časopise Journal of American Medical Association a jedna v New England Journal of Medicine. Pro mě je fascinující, že ve všech třech případech je kvalita provedení studie velmi špatná. Já být editorem v takovémto časopise, tak bych to nikdy nepustil do tisku.

O co konkrétně šlo?

Nechci zacházet do podrobností. Ale opravdu všechny ty tři studie mají velmi závažné nedostatky. Tento svůj názor si milerád odborně obhájím před kýmkoliv, pokud bude ochoten naslouchat a bude mít dostatek času. Navíc autoři jsou ve střetu zájmů, což ale neuvádějí v samotném článku a musel jsem si to dohledat. To může hrát v celé věci svou roli, ale o tom nechci spekulovat. Co je však nejdůležitější – není pravda, že jejich studie odhalila, že ivermektin nefunguje! Jejich studie ve skutečnosti naznačuje, že ivermektin ve srovnání s placebem funguje.

Čím si to vysvětlujete?

Nechci spekulovat. Ale jako odborník na problematiku lékařských studií zkrátka vidím, že kolem ivermektinu je celá řada podivných věcí. Kdo má zájem, tak ať si najde několik mých článků, kde se snažím vše okolo ivermektinu uvádět na pravou míru (například zde a zde). Pro čtenáře je každopádně podstatné hlavně to, že ivermektin není primárně určen pro zvířata, je to běžný lék s relativně velmi dobrým tzv. bezpečnostním profilem. A pokud je podán včas, může fungovat proti covidu. Na každý pád se jedná o lék na předpis, a proto je nutné vše konzultovat se svým lékařem.

KAM DÁL: Dna neboli klouby plné krystalů, které pekelně bolí, máme na tuto nemoc lék?