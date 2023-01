Sobotní úplněk ve znamení Raka: Přinese blahobyt, smíření a vnitřní sílu. Varovat vás ale přijde minulost

Jen pár dní po svém začátku přinese leden račí úplněk, který zažehne touhu po stabilitě a jistotách. Těšit se na něj můžete už v sobotu 7. 1. 2023 přesně v 0:07. Rak je totiž znamení, které více než kdo jiný, dbá a pečuje o svou rodinu. Netouží po tajných románcích ani dobrodružství. Touží večer obejmout svého partnera, děti a dát si nimi něco dobrého k snědku. To je Rak. Ukotvený ve své lásce k bližním a věrný. Jenže když se do toho přidá období Kozoroha, ambiciózního podnikatele, který touží po jistotách zejména finančních, může to přinést pěknou šlamastiku. Co to pro vás znamená?

Úplněk ukáže na promarněnou příležitost

Zacloumá nejen vnitřním přesvědčením, které si stále držíme v sobě, ale i partnerskými vztahy. Buď přistoupíte k hořkému konci nebo začneme bojovat. Také si uvědomíte, že některé války zkrátka za boj nestojí. Pokud si konečně začnete vážit sebe, pochopíte, co teď musíte udělat. Během račího úplňku můžeme být více plačtiví nebo nerozhodní. Kozoroh do toho ale vstoupí velmi rázně. Pochyby tak budou trvat jen krátce.

Není na co čekat. Stále si říkáte, až bude ten správný moment, tak něco změníte. Ale on stále nepřichází, viďte? Život utíká, blízcí odcházejí, přátelé se mění a vy stále stojíte na místě. Snažíte se každému zavděčit a myslíte si, že je to správná cesta. Ztrácíte sami sebe. Rak vás povede k uvědomění, co nosíte především ve svém srdci. Odpověď by vám mohla přinést vaše minulost. Během víkendu se přihlásí o pozornost a dodá vám odvahu.

Ovlivní nás Rak, Kozoroh i Vodnář

Netlačte sami na sebe. Ani na Vesmír. Každému vždy přináší to pravé ve správnou chvíli. Pokud něco nevyšlo, nemělo to tak být. Může vás to trápit, bolet, drtit zevnitř. Ale až se za pár let otočíte, budete vědět, že je to tak dobře. Vše bude přesně tak, jak má být. První letošní úplněk je o puštění provazů, kterými držíte svůj život. Nechte ho volně plynout, vyplatí se vám to.

Ovlivní žaludek, sliznice, prsa, dělohu, plíce, štítnou žlázu a vaječníky. Novoluní ve znamení Vodnáře nás čeká 21. ledna 2023. Ovlivní zejména páteř, kolena, klouby, vlasy a kůži. Během úplňku se vyhněte jakýmkoliv zdravotním zákrokům, nepřesazujte také rostliny. Půda by měla odpočívat.

