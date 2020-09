Astroložka Gabriela Šátková a hvězdy o pandemii: Koncem listopadu možná dostaneme něco jako time out

Je možné vyčíst a alespoň orientačně zhodnotit, jak dalece by měla druhá vlna ovlivnit republiku?

Dost dalece, to už začíná být jasné. První vlna nám ukázala, jak a kde jsme zranitelní. A mnozí z nás si museli připustit, že vůbec zranitelní jsou. Při druhé vlně zřejmě budeme prokazovat, co jsme se naučili, co jsme pochopili a co jsme ve svých životech a hodnotách změnili.

Jedni druhou vlnu zlehčují, jiní zase "straší. Kde je podle vás pravda?

Co se týká ČR, vůbec nezávidím vládě, ať udělá cokoli, tak se to někde negativně odrazí a přijde obrovská vlna kritiky. Když sleduji diskuze, tak na zcela protichůdných názorech je něco, co dává smysl. Osobně to vidím tak, že se nakazí velká část obyvatel, většina to v poklidu překoná, někteří oslabení zemřou. Mnozí z nás covid již prodělali, a nevědí o tom. Někteří to tuší, vzpomínají si, že někdy na přelomu února a března měli ošklivou chřipku, kterou zvládli doma. Neřeší to. A teď se nabízí otázka - Je to špatně nebo dobře? Kolika stovek, tisíců nebo desetitisíců lidí se to týká?

Nabízí astrologie předpověď ohledně času, který ještě s covidem intenzivně strávíme?

Astrologicky to dle mého soudu vypadá tak, že intenzivní covidové období potrvá nejméně do jara 2021. Nicméně pak bude následovat období „pocovidové“ a to nás zřejmě bude provázet ne měsíce, ale roky. Pravděpodobně se kromě řešení ekonomické situace a proměny legislativy budou zásadním způsobem nadále rozvíjet IT technologie, procesy, postupy, virtuální svět, měna a ještě více se vnoří do našich životů. Před pár lety jsme se učili s internetovým bankovnictvím, dnes platíme pomocí chytrých hodinek, co bude za pár let? A covid toto podstatně urychluje.

Bude druhá vlna poslední nebo se s covidem budeme potýkat i nadále?

Koncem listopadu možná dostaneme něco jako time out, ale zdá se, že jen na chvilku. S jarem 2021 by covid měl začít polevovat.

Jak přesně, pokud jste to sledovala, souhlasil podle předpovědí skutečný průběh jarní vlny?

Předpovědi byly optimističtější než u jiných zemí a to se naplnilo.

Obrací se na Vás lidé s dotazy ohledně pandemie?

Musím říci, že konkrétní dotazy na pandemii jsem nezaznamenala. Klienti se na mě obrací spíše proto, že si potřebují vyřešit konkrétní záležitosti, které jim „covid“ odkryl, přinesl či zapříčinil. Mnohdy dospěli k zásadnímu rozhodnutí, ať už co se týká vztahových záležitostí nebo práce, a potřebují začít konat, tzn. nakopnout, nastartovat, dodat odvahu.

Jaký vidíte rozdíl v přístupu lidí k první a druhé vlně?

Vidím ten rozdíl, že v případě první vlny jsme byli jako stát semknutější a lidé solidárnější. Přišlo něco neznámého, něco, z čeho šel strach a nikdo přesně nedokázal odhadnout, kam až to zajde. Nosili jsme roušky a byli jsme disciplinovaní, protože jsme to považovali za důležité pro ochranu sebe i druhých, vycházelo to z nás samotných. Teď nosíme roušku, protože to „někdo“ chce, tedy ne z vlastní motivace. Názory na nošení roušky se v médiích a na sociálních sítích liší, člověk neví, zda onemocní z nošení roušky anebo z jejího nenošení.

Jako astroložka víte možná něco, co my ostatní ani netušíme. Máte sama z koronaviru obavy?

Co se týká mě osobně, strach z covidu nemám. Pokud jsem ho ještě neprodělala, věřím, že ho přežiju, až přijde. A pokud ne, tak ne. Nač se strachovat předem. Přeji Vám všem pohodový podzim ve zdraví.

KAM DÁL: Sváťa Štěpánek vraždil už jako dítě. Kdyby ho maminka nehájila, mohly oběti jeho sexuální zvrácenosti žít.