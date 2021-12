Bezdomovci v Kábulu dávají psům heroin. Mají k tomu speciální důvod

Poté, co se Afgánistán ocitl pod nadvládou Talibánu, život tamních obyvatel se mnohonásobně zhoršil.

Jedněmi z těch, kteří tyto změny odnesli nejvíce, jsou chudí lidé a lidé bez domova. Drogy byly v této zemi vždy velkým problémem, nyní se ale potíže se závislostmi a dalším užitím drog stupňují, ačkoliv tyto látky současný režim přísně zakázal.

Psi jsou v Kábulu pro narkomany jediným zdrojem tepla

Jednou z nejrozšířenějších závislostí v Afgánistánu je ta na heroinu. Je naprosto běžné zpozorovat lidi bez domova, jak kouří heroin na veřejnosti, zejména v okolí Shahr-e Naw. Tato návyková látka je tu totiž relativně levná.

Za heroin na jeden den v Afgánistánu závislí zaplatí zhruba 50 Kč. Což je pro chudinu této země sice obrovská částka, ale stále je levnější než to, co by zaplatili za jiné drogy.

Zjistilo se, že narkomani se o svůj herion často dělí s pouličními psy. Něco, na čem jsou tito lidé závislí a co si mohou jen stěží dovolit, by samozřejmě nedávali zvířatům, kdyby k tomu neměli své zvláštní důvody.

Zjistilo se, že to dělají, protože s nimi poté tato zvířata zůstanou přes noc a zajistí, aby ve spánku neumrzli. Hřejí je totiž svým tělem. Současné teploty v Kábulu se totiž přes noc pohybují kolem -4 °C .

Psi na heroinu trpí

Není to ale ten jediný důvod. Narkomani v Kábulu ve zvířatech také hledají útěchu. Talibán totiž drogově závislé, které přistihne s heroinem, bez milosti popravuje. Tito lidé tak žijí v neustálem strachu.

Experti ale varují, že tento zvyk sice může pomoci lidem bez domova se zahřát, ale psům může heroin velmi uškodit. Psi se poté stanou závislými stejně jako lidé a bez drogy neuvěřitelně trpí.

Přesné účinky heroinu na psy zatím nejsou známé, ale vědci se shodují, že se nejspíše budou podobat těm lidským. Psi tedy po podání drogy pocítí euforii a ztlumí se jim srdeční tep.

