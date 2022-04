Bizarní žaloby v Americe: Kočka v mikrovlnce, falešný Batman i RedBull, který nedává křídla. Kdo vysoudil miliony?

V Pensylvánii se stalo dokonce něco ještě unikátnějšího. Terrence Dickson opouštěl přes garáž dům, který vykradl. Dveře se mu ale porouchaly a Terrence uvěznily v garáži na 8 dní. Přežil jen díky nápoji Pepsi a psím granulím. Věřte nebo ne, za tento několikadenní zážitek vysoudil od vlastníka domu přes 12 milionů dolarů. Úspěšný byl i žalobce, který si stěžoval, že mu energetický nápoj Red Bull, vyráběný v Rakousku, nedal křídla, ačkoliv ho pil více jak 10 let. Připojili se k němu další lidé a zažalovali je společně. Vysoudili stamiliony.

Zbakontrotovaná stanice i umučené kotě

Legendu o kočce v mikrovlnce už jste možná slyšeli. Existuje mnoho teorií, zda je to pravda, či nikoliv. Pokud si však otevřete návod k použití, zjistíte, že výrobci nyní už většinou upozorňují na to, že umisťovat zvířata do mikrovlnky je nevhodné. Tato paní, které měla vysoudit astronomickou částku, měla kočku do mikrovlnky umístit, protože ji chtěla vysušit. Argumentovala tím, že v návodu se nepíše nic o tom, že by nesměla. Kočka to nepřežila.

Přesto se v Americe stalo, že další žena kočku do mikrovlnky skutečně dala, tentokrát ale ze vzteku. A to poté, co kotě zaútočilo na jejich zlatou rybku. Její orgány se v podstatě uvařily zaživa. Veterinář řekl, že kotě před smrtí trpělo a jeho drápy byly zaťaté strachem. Čáru přes rozpočet udělala poté stanici Radio Buxton jedna z jejich zaměstnankyň.

Kolegové si z ní totiž vystřelili a ona uvěřila, že vyhrála auto. Kolegové jí jako výhru přinesli jen jeho zmenšený model. Ženu to tak rozhořčilo, že stanici žalovala. Vysoudila milion korun, což mělo za následek, že stanice zbankrotovala. Od podlahy to však vzal Robert Lee. Ten zažaloval sám sebe za to, že sedí ve vězení. A protože ve vězení nemá příjem, dožadoval se, aby to za něj zaplatil stát. Případ nevyhrál.

Žaloba na amerického Batmana přišla až z Turecka, prý to není originál

Lehké to nemají ani učitelé. Melissa Nadeau vzbudila při matematice svého studenta tak, že uhodila dlaní do desky lavice. Jeho rodiče ji zažalovali za to, že mu praskl bubínek. Alan Heckard zase žaloval Michaela Jordana a společnost Nike za to, že je až příliš Jordanovi podobný, přičemž jejich masivní reklamy mu způsobují nesmírný žal a utrpení. Soud mu za pravdu nedal. A dokonce se americké manýry dostaly až do Turecka. Místní starosta zapadlého městečka se rozčílil, když viděl postavu Batmana. Tvrdil, že Batman je na světe jen jeden, a to jejich městečko, které se jmenuje stejně. Pokoušel se o to však v roce 2008 a Batman lítá nad Gotham City už od roku 1939. Starosta tvrdil, že ho Warnes Bros nepožádalo o souhlas. A dokonce ani režisér filmu Christopher Nolan. Neuspěl.

Perlička, která nesmí chybět, protože se opravdu stala! Newyorský lékař Richard Batista daroval v době největší zamilovanosti manželce svou ledvinu, která ji potřebovala. Když ji našel v posteli s jiným, chtěl ledvinu při majetkovém vypořádání vrátit. Sedmadvacetiletý Američan zase zažaloval toho, kdo do něj při bouračce trochu ťukl. Nešlo i nic hrozného, ale chlapec tvrdí, že tím nárazem se mu změnila sexuální orientace a je z něj gay.

A světe, div se, soud mu dal za pravdu. V roce 1991 řešil americký soud žalobu na pivovar Anheuser Busch. Ti v reklamě slibovali, že když budete pít hodně piva, budou se kolem vás točit sexbomby. To se ale nestalo, a tak Richard Overton, který se reklamou striktně řídil, sáhl po žalobě. V roce 2010 zase u prodejny Walmart spadla ženě plechovka na nohu. Hnala to až k soudu. Bohužel následně dostala infekci a zemřela.

KAM DÁL: Jeden z největších podvodů v televizní historii: Milionářem byl Charles Ingram jen chvíli, zradil ho Craig David