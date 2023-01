Původ českých vulgarismů často překvapí. Dokonce i u těch nejsprostších slov

Foto: Depositphotos

Někteří lidé namísto sprostých slov používají slova, která sama o sobě nejsou vulgarismem, ale začínají na stejné písmeno či slabiku jako jejich vulgární protějšky (houby, do prkénka, do pytle, kurník apod.) či se rýmují (do koudele, do zádele)